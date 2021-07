Liga de Quito, Independiente y Barcelona vuelven a competir en la Sudamericana y en la Libertadores

Redaccion Deportes

Los tres clubes ecuatorianos tendrán participación en esta semana en los juegos de ida de las copas Sudamericana y Libertadores. Este martes 13 de julio, Liga de Quito se medirá a Gremio en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el duelo de ida. Independiente también será local ante Bragantino el miércoles 14 de julio, a las 19:30, en el estadio Banco de Guayaquil. Barcelona, en cambio, en la Libertadores tendrá que visitar a Vélez Sarsfield en Argentina.

LDU empieza el segundo semestre con una ilusión renovada. La Sudamericana es una herencia del uruguayo Pablo Repetto. Con el DT, la ‘U’ remató en el tercer puesto del Grupo G de la Libertadores. Será un primer examen para el entrenador argentino Pablo Marini, que comenzó a preparar al equipo para el decisivo partido.

📌 ¡Los árbitros que dirigirán los partidos de ida de octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana, que se juegan a partir del martes próximo! pic.twitter.com/kJIregA2AI — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 8, 2021

Además de Repetto, también se fue del equipo del goleador colombiano Cristian Martínez Borja al Junior. Liga se confía en la seguridad del portero argentino-ecuatoriano Adrián Gabbarini. También se apuntala en el aporte del centrocampista argentino Lucas Villarroel del centrocampista uruguayo Matías Zunino y el goleador paraguayo Luis Amarilla.



El otro equipo ecuatoriano que tendrá Sudamericana es Independiente del Valle. Los rayados también fuerons eliminados de la Copa Libertadores al ubicarse en el tercer puesto del Grupo A. El miércoles recibirá a Bragantino, de Brasil, por octavos de final de la Copa Sudamericana. Después de la derrota ante Universidad Católica, el equipo de Renato Paiva se quedó fuera de la pelea del primer lugar del campeonato ecuatoriano.

Independiente se reforzó con el centrocampista local Fernando Gaibor y con el goleador de la primera fase del torneo local, con 12 tantos, el argentino Jonathan Bauman, que dejó recientemente al Mushuc Runa. El técnico del cuadro “Matagigantes”, tendrá una prueba de fuego ante Bragantino.



Además de Bauman, Independiente dispondrá de los argentinos, los centrocampistas Cristian Pellerano, Nicolás Previtali, Lorenzo Faravelli, Cristian Ortiz y el atacante paraguayo Brian Montenegro, junto al defensa boliviano José María Carrasco, que se recupera de una lesión.

Barcelona también tendrá actividad en la ida por la Libertadores. Tras ganar el Grupo C, donde rivalizó contra el argentino Boca Juniors, Santos de Brasil y The Strongest, de Bolivia, Bustos se ilusiona con meterse en cuartos de final. El cuerpo técnico del equipo barcelonista comandado por el argentino Fabián Bustos, aseguró, previo a la visita a Vélez, que está conforme con la plantilla que ganó el Grupo C, comandado por el centrocampista argentino naturalizado ecuatoriano Damián Díaz.

🏆 ¡Los equipos clasificados a los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores por países! 💪



🇦🇷🔝🇧🇷 Argentina y Brasil dominan la lista con 6⃣ representantes cada uno.#GloriaEterna pic.twitter.com/Z5zYqzIQI1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 12, 2021

Díaz estará acompañado por sus compatriotas el portero Javier Burrai, los centrocampistas Sergio López, Emmanuel Martínez, el defensa paraguayo Williams Riveros, y los uruguayos, el centrocampista Bruno Piñatares y el atacante Gonzalo Mastriani.