Cristian Martínez, el suplente que da goles a la ‘U’ y disfruta con la salsa

Cristian Martínez Borja lleva seis partidos jugados como titular en la LigaPro e igual número de goles anotados. Su último tanto lo anotó ante Aucas, donde además hizo una habilitación para la goleada 3-1 de Liga el 30 de noviembre del 2019.

En ese encuentro, jugó desde el inicio por la suspensión del uruguayo Rodrigo Aguirre y demostró ser un jugador fiable para el entrenador Pablo Repetto. Esto pese a que ha permanecido en la suplencia durante lo que va del año. En 11 cotejos ha entrado a la cancha desde la banca de alternantes.

El colombiano, de 31 años nacido en Quibdó y a quien le agrada la salsa, aceptó desde el inicio del año su condición de alternante hasta tener oportunidades de actuar como estelar.



Ante los orientales, jugó en la misma posición de Aguirre, pero mostró otras características, pues bajó al mediocampo y se convirtió en una especie de ‘habilitador’ para los hermanos Jhojan y Anderson Julio, quienes marcaron los otros tantos.

“Siempre he estado dispuesto a acoger las disposiciones del cuerpo técnico. Los compañeros me han apoyado y eso me ha dado confianza. Estoy aquí para aportar al equipo cuando me necesiten”, expresó el atacante, de 31 años, tras la victoria sobre los orientales, quien se inició en el Patriotas Fútbol club.



Repetto lo ha ubicado cuando no ha contado con Aguirre o en los segundos tiempos para acompañar en el ataque a Aguirre. Sin embargo, como único delantero en punta el cafetero demostró que es un jugador fiable.



Borja dice sentirse a gusto en Quito con la ‘U’, el equipo al que llegó el año pasado y con el que renovó su contrato hasta diciembre del 2020. Aunque ha permanecido como suplente en los albos, ha pasado por el Cruzeiro y el Flamengo de Brasil y al Estrella Roja de Serbia. También ha estado en el fútbol mexicano.



Ahora, el ‘Camión’, como es conocido, quiere alzar la corona de campeón de la LigaPro con Liga y esta vez como titular. La temporada pasada ya fue campeón, pero desde la banca de suplentes.

