Angulo y Martínez fueron recibidos con coscachos por sus compañeros en Liga

El goleador colombiano Cristian Martínez Borja y el extremo ecuatoriano Julio Angulo coincidieron por primera vez en la práctica de Liga de Quito, esta mañana del 31 de julio del 2018, en Pomasqui.

Ambos se presentaron en el campo de juego para escuchar la charla del técnico Pablo Repetto. Tras las palabra del DT, los jugadores formaron una ‘fila india’, por donde pasaron los nuevos jugadores en medio de palmadas en la espalda y hasta coscachos.



Repetto no garantizó que los jugadores se conviertan en titulares. Indicó que deberán adaptarse y ganarse un puesto.



Eso sí, destacó que se trata de buenos jugadores para fortalecer al equipo.

¿Cuándo podrán jugar? Ambos ya firmaron sus contratos, pero aún no han sido inscritos para ser habilitados.



Los directivos esperaron que hasta la próxima semana ya pueden ser habilitados. Por ello, por el momento están descartados para el partido ante El Nacional, el sábado 4 de agosto.



Repetto prepara al equipo para el cotejo sin los puros criollos. Recalcó que no tiene prioridad en la Copa Sudamericana y el Campeonato Ecuatoriano. Dijo que su idea es apuntar a los dos torneos.