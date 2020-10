Liga de Quito, Independiente del Valle y Delfín ya conocen su camino en la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito se enfrentará con el Santos de Brasil en la Copa Libertadores. La Conmebol realizó este 23 de octubre del 2020 el sorteo de los cruces de los octavos de final del torneo de clubes más importante del Continente, donde además de los albos están Independiente del Valle y Delfín. También se conoció los cruces de la segunda fase de la Copa Sudamericana, donde sigue en campaña Emelec.

En el sorteo de la Libertadores, la Conmebol realizó un sentido homenaje a Pelé, quien este viernes 23 de octubre cumplió 80 años. El exastro brasileño fue campeón del torneo regional más importante dos veces.



Los clubes ecuatorianos accedieron a esta fase de la Copa como segundos en sus respectivos grupos.



En octavos de final, Liga de Quito enfrentará a Santos, que ya vino a Ecuador para enfrentar al Delfín, en la fase de grupos.



Independiente del Valle jugará con Nacional de Uruguay que lo dirige el DT Gustavo Munúa, quien en el 2017 tuvo un paso por el banquillo de Liga



Delfín se medirá a Palmeiras, uno de los equipos brasileños con mejor performance en la fase de grupos.



Los cruces son:



Guaraní vs. Gremio

Independiente de Valle vs. Nacional

Delfín vs. Palmeiras

Inter vs. Boca Juniors

Racing vs. Flamengo

Libertad vs. Wilstermann

Atlético Paranense vs. River Plate

Liga de Quito vs. Santos

🤩 ¡Los partidos de octavos de final de la #Libertadores 2020!



📅 Los encuentros de ida serán la semana del 24/11 y las revanchas la semana del 1/12.



🤔 ¿Cuál es el cruce más difícil? pic.twitter.com/odsMNwmK10 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2020

En la Copa Sudamericana, el equipo del DT Ismael Rescalvo enfrentará a Unión de Santa Fe, club que ya jugó este mismo torneo en el 2019 y fue eliminado por Independiente del Valle en la primera fase del certamen.

Los eléctricos accedieron a esta fase tras eliminar a Blooming de Bolivia, sin recibir goles. Esto le permite definir la llave ante los argentinos en su estadio.

Esta fase de jugará entre el 27 y el 29 de octubre y los de vuelta entre el 3 y el 5 de noviembre del 2020. Católica, El Nacional y Macará fueron eliminados en la fase previa.