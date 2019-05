Liga de Quito jugará con Olimpia y Emelec con Flamengo en octavos de final de la Copa Libertadores 

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito y Emelec ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El sorteo se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay, el 13 de mayo del 2019.

El 'Bombillo' se medirá ante Flamengo (Brasil) y LDU lo hará ante Olimpia de Paraguay.



Albos y eléctricos jugarán como locales en sus partidos de ida.



Si Liga supera al elenco paraguayo, en la siguiente fase se medirá ante ganador del cotejo entre Boca Juniors y Atlético Paranaense.



Por el lado de Emelec, el rival de la próxima ronda será el ganador de Nacional (Uruguay) vs. Internacional (Brasil).



Los octavos de final de la Copa Libertadores quedaron de la siguiente manera:



River Plate (ARG) vs. Cruzeiro (BRA)

Godoy Cruz (ARG) vs. Palmeiras (BRA)

Emelec (ECU) vs. Flamengo (BRA)

Liga Universitaria de Quito (ECU) vs. Olimpia (PAR)

Atlético Paranaense (BRA) vs. Boca Juniors (ARG)

Nacional (URU) vs. Internacional (BRA)

Gremio (BRA) vs. Libertad (PAR)

San Lorenzo (ARG) vs. Cerro Porteño (PAR).



Los octavos de final se realizarán en julio, tras el final de la Copa América de Brasil 2019 (14 de junio al 7 de julio del 2019).



La Copa Libertadores tendrá una variante significativa para este año. Se jugará una final única el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.



Antes, este 13 de mayo del 2019, se realizó el sorteo para los emparejamientos de la segunda fase de la Copa Sudamericana y el Independiente del Valle (Ecuador) jugará ante Universidad Católica de Chile.



Por su parte, la Universidad Católica (Ecuador) se medirá contra Melgar (Perú).



En tanto, Royal Pari (Bolivia) se medirá ante el Macará (Ecuador).



La final de la Sudamericana será el 9 de noviembre del 2019 en Asunción, Paraguay.





El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en Luque, Paraguay, el 13 de mayo del 2019. Foto: AFP