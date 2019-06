Sebastián Palacios: ‘Una ley sin interferencias del Estado’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Sebastián Palacios, Asambleísta. Nació el 1 de marzo de 1987 en Quito. Fue campeón nacional y panamericano de bicicrós. En 1999 fue tercero en el Mundial de Francia. Es Asambleísta por Pichincha desde el 2017.

Con la actual Ley del Deporte existe un manejo del Estado en las federaciones provinciales, al contar con cuatro de los siete miembros del Directorio. ¿Qué cambios se han planteado en el proyecto de la nueva ley?

Hemos recogido algunos artículos de la Ley anterior para romper con la interferencia del Estado y proponemos que los directorios de las federaciones provinciales sean elegidos por sus asociaciones y comités. Y los directorios de las federaciones ecuatorianas por deporte, por las asociaciones provinciales de esos deportes.



El Estado también es el que elige al Administrador que maneja el dinero de las federaciones provinciales. ¿Se va a mantener a este funcionario de Gobierno?

Han existido discusiones en cuanto a determinar cuál es la verdadera función del Presidente si existe un administrador, con responsabilidad jurídica por el manejo de los fondos desde el Estado. Planteamos una división entre las federaciones que reciben cierta cantidad importante de recursos, que tendrá la figura de un responsable administrativo, jurídico y financiero. Las federaciones más pequeñas no tendrán a este funcionario. Este administrador será elegido desde el mismo Directorio.



Las obligaciones para los clubes de alto rendimiento provocaron que varios deportes desaparecieran. ¿Qué cambios plantearon?

El club tendrá deportistas formativos y de alto rendimiento, así les damos la competencia directa de fomentar y masificar el deporte a todo nivel. No hay separación, y así no generamos la creación de clubes nuevos y que los que ya existían ya no funcionen, eso pasó en muchos deportes.



El deporte tenía sus propios recursos con el 5% de las llamadas telefónicas. ¿Se puede restituir este impuesto?

No, porque la Constitución lo prohíbe. No se puede hacer una preasignación presupuestaria desde la Asamblea, pero hay otros mecanismos que se pueden plantear, podría ser en la Ley de Fomento Productivo o en la Reforma de Ley que viene desde el Gobierno, el Presidente sí puede plantear eso.



¿El presidente Moreno puede hacer ese planteamiento?

No como preasignación, pero sí podría plantear beneficios tributarios a empresas que apoyan al deporte. En Colombia, por ejemplo, las empresas pueden invertir en becas estudiantiles para los deportistas, con un porcentaje del impuesto a la renta que deben pagar cada año. Hay otras formas que se pueden aplicar en el país.



¿En el reglamento de la Ley de Régimen Tributario se determinarán porcentajes deducibles para las empresas?

El SRI, que era el primer organismo en plantear un reglamento ya lo hizo. En el anterior reglamento, el SRI planteaba un porcentaje mínimo de deducción de gastos en promoción y publicidad, en los cuales se incluye en patrocinio deportivo de hasta el 4%. En el nuevo reglamento amplió al 20%, esto es muy bueno, porque las empresas ya pueden gozar de esa mayor deducibilidad. Con esta decisión del SRI, la Secretaría del Deporte ya no establecerá qué deportistas podrán acceder a estos patrocinios, el tema está resuelto.



¿En cuánto tiempo la Asamblea debatirá el proyecto de la Nueva Ley del Deporte?

Hay una urgencia para aprobar la Ley porque la estructura paralímpica que tenemos en Ecuador no está adaptada a la estructura paralímpica internacional. Nos ha llegado una carta desde el Comité Paralímpico Internacional pidiendo que se hagan estas reformas dentro de la estructura deportiva, que solo se pueden hacer dentro de la Ley del Deporte. Sin estos cambios, peligra la participación de nuestros deportista en los Parapanamericanos de Lima y los Paralímpicos de Tokio 2020. Hemos planteado crear una comisión ocasional para tratar la Ley del Deporte, de esa forma se trataría dentro del menor tiempo posible, junto con los deportistas.