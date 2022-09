Lewandowski regresó a Múnich pero con la camiseta de Barcelona en Champions

El público del Bayern de Múnich en el Allianz Arena prescindió este martes, 13 de septiembre del 2022, de recibir a Robert Lewandowski con un concierto de pitos y silbidos en su regreso a Múnich tras fichar por el Barcelona.

El cotejo de la Champions League entre Bayern de Múnich y FC Barcelona finalizó 2-0 a favor del elenco local. Los goles los marcaron Lucas Bernard Hernández (50 minutos) y Leroy Aziz Sané (54').

Cuando el Barcelona entró en el campo de juego hubo los pitos habituales pero estos no aumentaron ni se hicieron más ruidosos cuando apareció Lewandowski.

El ariete polaco salió a la cancha aplaudiendo a la grada y parte de la afición bávara le devolvió los aplausos.

Lewandowski fichó por el FC Barcelona en esta temporada tras haber sido jugador del Bayern desde 2014.

Su fichaje estuvo precedido de una fuerte pugna entre el jugador y el Bayern con el que tenía todavía un año de contrato.

Ese precedente hacía temer que hubiera una bienvenida poco grata para el goleador polaco pese a las peticiones del club de que se le diera una recibida digna y que no se olvidase lo que aportó al Bayern en los últimos años.

