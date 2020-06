El legado de ‘Chucho’ Benítez inspiró al tricolor Félix Torres para jugar en el Santos Laguna

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El legado que Christian Benítez (+) dejó en el Santos Laguna motivó a Félix Torres a seguir sus pasos y fichar por el conjunto de Torreón. Así lo confirmó el defensa de 23 años y dueño del número cinco en la escuadra lagunera.

“Cuando llegó al equipo Ayrton Preciado empecé a seguir al Santos. Me hablaron mucho del club, yo sabía que ‘Chucho’ había estado aquí y dije ‘por qué no estar ahí’ fue un sueño que se cumplió; sé que ‘Chucho’ hizo una gran historia con el club”, expresó el joven zaguero.



El ecuatoriano Christian Benítez jugó en Santos entre el 2007 y 2011, con una pausa entre 2009-2010, cuando militó en el Birmingham City de la Premier League. Con los laguneros fue campeón mexicano en una oportunidad (Clausura 2008) y también campeón de goleo (Apertura 2010) con 16 anotaciones.



‘Chucho’ falleció en el 2013, a los 27 años, por un problema cardíaco, en Doha, Catar, dos meses después de haberse proclamado campeón del Torneo Clausura con el América.



Su legado en tierras aztecas es seguido de cerca por los legionarios que militan en la Liga MX. Un total de 24 ecuatorianos actúan en clubes mexicanos.



En el caso de Torres, él llegó al Santos para el Apertura 2019 proveniente de Barcelona SC, por una suma cercana a los USD 2 millones. Su contrato lo vincula a la institución verde y blanco por 18 meses.



Ahí se reencontró con los compatriotas Érick Castillo y Ayrton Preciado. También con el DT Guillermo Almada, quién lo dirigió en Barcelona.



Según comentó, sus primeros días fueron complejos, pues tuvo problemas para adaptarse al fútbol mexicano. En sus primeros seis meses en el club actuó en 10 compromisos. El Santos no pudo ratificar su condición de superlíder en la liguilla y fue eliminado a manos del Monterrey en cuartos de final.



En el actual torneo, antes de que la emergencia sanitaria obligara la cancelación del Clausura, Torres actúo en seis de los diez compromisos del Santos en liga.



“Ahora sé que mi aporte a Santos es mi manera de arriesgarme a luchar por un balón, de anticiparme con la velocidad que tengo. Mis compañeros me dan la confianza para salir a atacar”, añadió el futbolista originario de San Lorenzo, Esmeraldas.



El defensa dijo que fue un sueño el haber debutado en un amistoso con la ‘Tri’, en Cuenca, en la victoria 3-0 ante Bolivia. El partido se jugó el 10 de septiembre del 2019, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.



“Ser llamado a la selección es algo importante en mi carrera. Mi familia se siente orgullosa. Las veces que me tocó defender los colores, es algo único estar en el banco, en la cancha, es algo que todos los ecuatorianos queremos”, añadió.



Torres podría ser tomado en cuenta por el DT Jordi Cruyff para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Guillermo Almada confesó días atrás que se reunió con el cuerpo técnico de la tricolor para presentarles datos sobre los tres legionarios que actúan en el plantel.