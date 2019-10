El presidente de la FEF se reunió tres veces con Klinsmann

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jürgen Klinsmann recibió USD 3 354 167 en su último año como entrenador de la Selección de Estados Unidos, tras su despido. La cifra consta en el formulario 990 del informe financiero de la Federación de Fútbol de ese país.

Según el mismo organismo, el costo total por el despido del técnico y sus colaboradores ascendió a USD 6,2 millones.



El alemán fue despedido en noviembre del 2016 y se dedicó a su esposa y a sus hijos en California, donde reside. Desde entonces había recibido propuestas y rechazó todas, hasta que llegó el acercamiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este 2019.



Francisco Egas, presidente del organismo, se ha reunido tres veces con el alemán, de 55 años y campeón del mundo como jugador en Italia 1990. La última vez que dialogaron fue durante la reciente paralización en el país. También habló con el argentino Santiago Solari y el español Fernando del Hierro, excapitán del Madrid.



El dirigente expuso al Directorio sobre esas reuniones que mantuvo con los entrenadores, para que asuman el cargo de DT. Habló que el fichaje de Klinsmann y su cuerpo técnico bordearía los USD 6 millones al año, cifra cercana a la que recibió el alemán por su indemnización en la selección estadounidense.



Las cifras contrastan con los montos invertidos en anteriores entrenadores de la Tri.



El argentino Gustavo Quinteros y sus colaboradores obtuvieron USD 4 889 596 por dos años y seis meses de trabajo. El colombiano Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez y sus ayudantes recibieron más de USD 1,5, por 11 meses.



Con todo, Egas no confirmó aún el fichaje del DT. Se limitó a indicar que “falta firmar” con el futuro seleccionador. Recalcó que la FEF tiene convenios con auspiciantes y, por ello, la presentación del estratega dependerá de estos acuerdos.



El nuevo técnico deberá presentar un plan para tres años, que es el tiempo del contrato planteado por la Ecuafútbol.



Klinsmann encaja en el perfil que buscaron Egas y sus colaboradores del Directorio.



El alemán llevó a la Selección germana al tercer lugar del Mundial 2006. Con EE.UU. ganó la Copa de Oro 2013, pero terminó despedido por los malos resultados en las eliminatorias al Mundial del 2018.



En Ecuador, sería la cuarta vez que un europeo es escogido para ser estratega de la Tri. El español José Planas dirigió al equipo en 1949, el italiano Eduardo Spandre lo hizo en 1957 y el montenegrino Dusan Draskovic entre 1988 y 1993.



Draskovic, precisamente, considera que existen varios ecuatorianos que se han formado en el país en los últimos años que deberían tener opciones. Indica que ellos podrían asumir las selecciones.



Sin embargo, no ve con desa­grado la posible llegada de Klinsmann. “Fue un jugador de élite y jamás tuvo problemas en la cancha. Siempre lo ponía como ejemplo en mi época de entrenador”.



Draskovic, quien está radicado en Guayaquil, hace un paralelismo con Zinedine Zidane. “Fue un gran jugador. Tenía poca experiencia como entrenador, pero llevó a una serie de éxitos al Real Madrid”.



“Si la Federación tiene el dinero para financiar un entrenador como Klinsmann, es algo positivo”, expresa. Eso sí, recalca que el alemán no puede venir a formar jugadores, puesto que eso es algo que depende de los clubes.



Jorge Célico, director de las selecciones formativas de la FEF, expresó que espera reu­nirse con el futuro seleccionador para conocer su plan con los talentos que quiere llevar al Preolímpico del 2020.