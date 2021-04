Karatsev derrotó a Djokovic y jugará la final de Belgrado ante Berrettini

El italiano Matteo Berrettini cumplió con su condición de segundo favorito y, tras ganar con solvencia al japonés Taro Daniel por 6-1, 6-7 (5) y 6-0, alcanzó en el ATP 250 de Belgrado su primera final de la temporada para enfrentarse al ruso Aslan Karatsev, verdugo del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Este 24 de abril del 2021, El tenista romano, décimo del mundo, tardó dos horas y diez minutos en deshacerse del nipón, 126 del ránking ATP y con el que había perdido en la única ocasión en la que previamente jugaron, en Estambul hace tres temporadas.



Berrettini aspira en Belgrado a ampliar su historial. Esta es su primera final desde el 2019 su mejor año. Entonces llegó a tres y ganó dos títulos, en Stuttgart y Budapest, que añadió al triunfo en Gstaad una temporada antes.



El italiano de 25 años se enfrentará por el título al ruso Karatsev que dio la gran sorpresa del torneo al eliminar a Djokovic (7-5, 4-6 y 6-4) en un partido que duró tres horas y media.



El serbio encajó su segunda derrota del año después de la del Masters 1000 de Montecarlo ante el británico Daniel Evans.

Karatsev: 'Salí a la cancha a ganar, confiaba en mí mismo'

El ruso Aslán Karátsev, tras superar este sábado al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, declaró que salió a la cancha "a ganar" y que ésta es la mayor victoria de su carrera.



"Ha sido un partido difícil, largo, contra un rival difícil. He tenido que estar centrado al cien por cien todo el tiempo", indicó Karátsev en una rueda de prensa telemática tras el partido.



"Salí a la cancha a ganar. Confiaba en mí mismo. Me dije que jugaría por cada punto y he tratado de mantener esta estrategia", declaró Karátsev.



"He tenido que jugar agresivo con ese tipo de jugador, porque es como jugar contra la pared (...). Jugar agresivo fue mi principal propósito", explicó.



Karátsev indicó que su objetivo es entrar en Top 20 del ránking de ATP y que debe estar preparado al máximo en cada torneo que disputa.





