La Justicia argentina imputó a Claudio Tapia, presidente de la AFA, por una presunta retención irregular de aportes previsionales. El caso abre un nuevo frente judicial contra la dirigencia del fútbol y agudiza la tensión con el Gobierno.

Imputación fiscal a Claudio Tapia, presidente de la AFA

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y al tesorero Pablo Toviggino. La causa investiga una presunta retención ilegal de aportes previsionales y obligaciones tributarias.

La investigación se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El organismo reclama aportes impagos por más de 19.000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares, correspondientes a los últimos dos años.

Responsabilidad de Tapia y la AFA en la imputación

El fiscal imputó a Tapia en su condición de presidente y administrador de la clave fiscal de la AFA. Además, sostuvo que la magnitud económica de la entidad obliga a ampliar la investigación a otros miembros de la comisión directiva.

Según la denuncia, la AFA habría retenido tributos y contribuciones a la seguridad social sin transferirlos dentro del plazo legal de 30 días. El expediente analiza retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Posibles sanciones

La legislación argentina establece penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositan los fondos dentro de los plazos fijados por la ley.

Este expediente es el primero de tres que, en los últimos días, tienen como imputado a Tapia. Las otras investigaciones se relacionan con presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y con la compra de una propiedad de lujo en Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Cruce con el Gobierno

Días atrás, la AFA afirmó que las investigaciones responden a un “ataque coordinado” del Gobierno. El pronunciamiento se produjo tras la denuncia presentada por la senadora oficialista Patricia Bullrich ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por presunta corrupción.

La tensión entre el Ejecutivo y la AFA se arrastra desde hace más de un año. Se profundizó cuando el Gobierno impulsó el modelo de sociedades anónimas deportivas, una iniciativa que la dirigencia del fútbol argentino y la mayoría de clubes rechazaron.

Con información de EFE