Jugadores NBA son escépticos ante la idea de competir en una ciudad 'burbuja'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los jugadores de la NBA han expresado su escepticismo sobre la idea de finalizar la temporada con todos los equipos concentrados en una misma ciudad, bajo estrictos protocolos contra el coronavirus, dijo este viernes la cadena ESPN.

La directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NBA, Michele Roberts, dijo a ESPN que la idea de crear un lugar “ burbuja ” había sido bien recibida en un principio.



Sin embargo, el apoyo fue decayendo a medida que los jugadores conocían los detalles sobre cómo se resguardaría el área para garantizar que no hubiera contacto con el mundo exterior.



“Cuando eso fue presentado por primera vez, hubo cierta consternación”, dijo Roberts a ESPN. “¿Vamos a armar guardias alrededor del hotel? Eso me suena a encarcelamiento”.



“Entonces los jugadores dijeron: 'Bueno, no sé si vale la pena estar lejos de mi familia tanto tiempo”, señaló Roberts. “Podríamos hacer todo eso, ¿y qué pasa cuando uno o dos o 10 jugadores dan positivo en un test después de ese aislamiento de 28 días? ¿Lo cerramos?” .



A mediados de abril, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que estaban escuchando propuestas de varias ciudades para poner en marcha un escenario de ese tipo para concluir la temporada, que está suspendida desde el 12 de marzo por la pandemia de COVID-19.



Reportes periodísticos indicaron que Las Vegas o el complejo turístico de Disney World en Orlando son algunos de los lugares que se ofrecieron para ejecutar ese plan.



Sin embargo, Silver se ha ido alejando de la idea después de recibir comentarios negativos de los jugadores, informó ESPN.



Silver y Roberts participarán en una conferencia telefónica este mismo viernes con los jugadores de la NBA para abordar las preocupaciones sobre cómo la liga puede reanudarse.



Roberts dijo a ESPN que la NBA y el resto de partes interesadas se resignaban cada vez más al hecho de que cualquier regreso a los juegos este año conllevaría un riesgo mientras persista la pandemia.



“Este es un mundo con el virus”, dijo Roberts. “Y tenemos que encontrar una manera de trabajar, jugar y vivir en un mundo con el virus”.



“Las preguntas han evolucionado desde, '¿vamos a jugar de nuevo?' hasta, 'si jugamos, ¿cuáles son los riesgos?”.



La conferencia telefónica del viernes coincide con el primer día en que la NBA permite a los equipos reabrir sus instalaciones de prácticas para entrenamientos limitados y bajo fuertes medidas de prevención.



Debido a las políticas de prevención que persisten en muchos estados del país y a las propias precauciones de los equipos, se espera que sean pocas las franquicias que reinicien este viernes los entrenamientos.