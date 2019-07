Estrenado el medallero de los Panamericanos, el fútbol y el boxeo entran en competencia

LEA TAMBIÉN

Si bien los Juegos Panamericanos 2019 se inauguraron el viernes 26 de julio del 2019 con una ceremonia a ritmo de “Despacito” y la fiesta arrancó el sábado 27 de julio con las primeras medallas, que incluyeron un doble triunfo peruano en el maratón, pocas cosas hipnotizan tanto como una pelota y ésta echa a rodar el domingo 28 en Lima con el debut del fútbol.

México vs. Jamaica, Paraguay vs. Colombia, Panamá vs. Costa Rica y Argentina vs. Perú son los primeros partidos del torneo femenino en una jornada con 21 finales en canotaje, ciclismo de montaña, gimnasia artística, halterofilia, pentatlón moderno, rugby 7, squash, taekwondo y tiro.



En el boxeo aún no se disputará final alguna, pero aparecerán en escena candidatos como el cubano Roniel Iglesias, que enfrentará al nicaragüense Omar Brenes en cuartos de final del peso welter, y el venezolano José Maestre, rival del peruano Luis Angel Miranda, que contará sin duda con el aliento de la fanaticada local.



Medalla de oro en Toronto 2015, Maestre aspira a repetir el éxito a sus 32 años, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras acabar quinto en Londres 2012.



Iglesias, principal rival de Maestre, buscará revancha tras perder la última final continental y subir de categoría desde el welter junior, peso en que ganó el oro olímpico. Sus compatriotas y vigentes campeones panamericanos Yosvany Veitía, en peso mosca, y Erislandry Savón, en pesado, también debutarán ante el colombiano Yilmar González y el canadiense Bryan Colwell, respectivamente.



La potente delegación cubana arrancó con buen pie el sábado, al ganar Dainier Peró a Cosme Dos Santos en superpesados.



El canotaje librará finales en la modalidad K4 500 metros, tanto masculina como femenina, así como el ciclismo de montaña en el cross country olímpico y el rugby a 7.



En tiro, la cubana Egelys de la Cruz intentará revalidar su victoria de hace cuatro años en la modalidad tres posiciones 3x40, o al menos la medalla de plata de Guadalajara-2011. La argentina Amelia Foumel, actual subcampeona panamericana, aspira a podio en tres posiciones 40m.