Superar las siete medallas de oro es el objetivo del equipo de atletismo tricolor

El propósito es superar las siete medallas de oro que Ecuador logró en los pasados Juegos Panamericanos. Tras la primera semana de competencias, la delegación sumó un solo título, el de Neisi Dajomes en levantamiento de pesas.

En esos nueve días que restan, Ecuador espera ganar preseas en la marcha, en el atletismo de velocidad, karate, judo, natación en aguas abiertas y lucha, torneos que comenzarán el domingo 4 de agosto del 2019.



En atletismo, la proyección de la Federación Ecuatoriana está centrada en los 50 km de la marcha atlética con Paola Pérez y Andrés Chocho.

Imagen referencial del judoca Lenin Preciado. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



La otra aspiración de medalla es la del velocista Álex Quiñónez, quien correrá los 200 metros. El esmeraldeño está en el Top 3 de la clasificación mundial de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, siglas por su nombre en inglés).



Este año intervino en la Liga de Diamantes, circuito mundial que se disputa en Europa, Asia y África. Batió el ‘récord’ nacional con su marca de 19.87 segundos y ya logró la marca para los Juegos Olímpicos.

Imagen referencial del luchador ecuatoriano Ándrés Montaño, tomada de la cuenta de Twitter @mmafanecuador

Ángela Tenorio tiene un escollo difícil, pues competirá contra actuales campeonas olímpicas como Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien fue campeona olímpica de los 100 metros planos con solo 21 años en Beijing 2008, y luego repitió su hazaña en Londres 2012.



En el grupo de 31 atletas que trae la delegación a Lima están jóvenes talentos de los que se espera mejoren sus marcas.

Imagen refernecial del marchista ecuatoriano Andrés Chocho (der.) durante la prueba de 50 kilómetros en Monterrey, México, el 25 de febrero del 2018. Foto: Miguel Sierra/ EFE



Ellos son el decatlonista Andi Preciado, el garrochista José Pacho, la vallista Maribel Caicedo y la lanzadora de jabalina, Yuleisi Angulo. Entre los experimentados están Diana Landy y Byron Piedra que correrán los 10 000 metros.



El grupo de deportistas que se entrenan en el exterior entrarán en acción.



El judoca Lenin Preciado, por ejemplo, defenderá el título panamericano que logró hace cuatro años en la categoría 60 kg. El orense practica en Japón, cuya Federación de Judo le otorgó una beca por un año.

Samantha Arevalo, campeona bolivariana en aguas abiertas, también compitió en eventos de piscina. Foto: David Sánchez / AFP

Samantha Arévalo se entrena desde hace dos años con la selección nacional de Italia. Ella nadará los 10 km de aguas abiertas el domingo 4 de agosto.



El microtenista Alberto Miño se marchó hace cinco años a Alemania. Juega en ese país la Bundesliga. Hoy lidera el joven equipo de tenis de mesa que buscará una medalla panamericana.



Otro deportista que se entrena en el exterior es Jorge Bolaños, quien ha sido vicecampeón mundial en carrera de patines. El carchense está radicado en Bogotá.



Franklin Mina y Valeria Echever vienen a Lima con la misión de retener los títulos panamericanos de karate logrados en Toronto en el 2015.



Jacqueline Factos, esta vez, quiere subir al podio porque hace cuatro años no lo hizo. Y en lucha están Andrés Montaño y Lisseth Ante y su hermana Mayra.



El ciclismo, que ha sumado triunfos destacados, espera seguir sumando con Alfredo Campo y Doménica Azuero en el BMX; y, en ruta con Jhonatan Narváez, quien corrió el Giro de Italia con el Team Ineos; Santiago Montenegro, campeón Panamericano Sub 23, y Alexander Cepeda, ganador de la Vuelta a Antioquía Sub 23, también correrán.