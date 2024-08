El turco Yusuf Dikec se volvió viral en las redes sociales debido a las pruebas de tiro olímpico en las que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su particular forma de disparar llamó la atención de los internautas.

Su estilo relajado, con una mano incluida en el bolsillo, y casi sin protección sobre su rostro, fue lo más impactante durante sus pruebas en tiro olímpico, donde logró una medalla.

El tirador turco de 51 años ha generado mucho interés por su singular estilo de disparo, que se destaca por la ausencia de protecciones, usando solo lentes para la vista y tapones para los oídos.

En una entrevista con la cadena turca TGRT, Dikec mencionó: “No necesito ningún equipamiento especial. Soy un tirador natural”.

Lo que más ha impresionado al público es su manera de disparar con una mano en el bolsillo, como si fuera algo habitual.

“Esta es mi posición de tiro normal. Ayuda a mantener el cuerpo más equilibrado y estable. Incluso el más mínimo movimiento puede causar desviaciones”, explicó Dikec.

Yusuf Dikec no es un debutante en los Juegos Olímpicos, ya que ha estado representado a Turquía en cada edición de verano de 2008. Es decir, con París 2024, ha disputado cinco Juegos Olímpicos.

Pese a ser un reconocido tirador, recién en este 2024 logró su primera medalla olímpica, el turco se quedó con la plata.

The iconic shooter with one hand in his pocket.



51-year-old Turkish shooter Yusuf Dikec's who won an Olympic silver medal with no specialized lenses, ear protection or any other equipment.pic.twitter.com/fueMcKaMGH