La delegación de Ecuador ganó su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024 el pasado domingo 1 de septiembre. Fue una medalla de bronce gracias a Poleth Mendes en el impulso de bala F20.

Históricamente, el impulso de bala, en clasificación F20, es donde Ecuador ha logrado la mayor cantidad de medallas en los Juegos Paralímpicos, con un total de tres. De hecho, fue aquí donde nuestro país consiguió su primera y única medalla de oro hasta el momento.

Las medallas las consiguieron Poleth Mendes y su hermana Anaís Méndez. Poleth logró dos preseas, una de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1 y una de bronce en París 2024. Mientras que, Anaís ganó el bronce en Tokio 2020+1.

El impulso de bala en los Juegos Paralímpicos es una disciplina del atletismo adaptada para atletas con diversas discapacidades físicas, visuales e intelectuales.

A pesar de que las reglas generales son similares al deporte que se practica en los Juegos Olímpicos, en estas versiones existen adaptaciones específicas.

El impulso de bala paralímpico toma como elemento base un sistema de clasificación, que agrupa a los atletas que compiten con aquellos que tienen un tipo y grado de discapacidad similares. De esta manera, la competencia se lleva de forma justa y significativa.

Clasificación visual (F11-F13): Agrupa a los atletas con discapacidades visuales. Dentro de esta categoría, F11 es para aquellos con ceguera total, mientras que F12 y F13 son para atletas con diferentes grados de visión limitada. Durante la competencia, los atletas de las clases F11 y F12 pueden utilizar guías.

Clasificación física (F31-F57): Esta clasificación abarca a atletas con discapacidades físicas, que van desde parálisis cerebral severa (F31-F34) hasta amputaciones y discapacidades de las extremidades (F54-F57). Algunos atletas en estas categorías compiten en sillas de ruedas.

Clasificación intelectual (F20): Específicamente para atletas con discapacidades intelectuales. En esta categoría compiten deportistas como la ecuatoriana Poleth Mendes.

El objetivo del impulso de bala es lanzar una bala metálica lo más lejos posible desde un círculo de lanzamiento de 2,135 metros de diámetro.

Los atletas deben mantener una postura fija dentro del círculo y realizar el lanzamiento usando solo una mano.

En el caso de los atletas en silla de ruedas (clases F54-F57), se fijan en la silla para evitar cualquier movimiento excesivo, utilizando solo la parte superior de su cuerpo para realizar el impulso.

Por su parte, los atletas con discapacidad visual suelen ser guiados por el sonido para orientarse dentro del círculo de lanzamiento.

🚨 Paralympic history for #ECU 🚨



Before today, Ecuador had never won a Paralympic medal. But then, in the Women’s Shot Put – F20, two sisters did this…#Gold (and new world record!) Poleth Isamar Mendes Sanchez#Bronze Anais Mendez@ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/ffxcJIx4f3