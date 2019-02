El piloto Juan Manuel Correa inicia su camino hacia la Fórmula Uno

LEA TAMBIÉN

El estadounidense de origen ecuatoriano Juan Manuel Correa, de 19 años, ha sido elegido para formar parte del Sauber Junior Team y disputará el Campeonato FIA Formula 2 de 2019, informa Sauber Motorsport.

Sauber, que compite como Alfa Romeo Racing en Fórmula Uno, se asoció con Charouz Racing System el pasado mes de noviembre para lanzar el programa Sauber Junior Team.



El propósito de este programa es apoyar y desarrollar el potencial de un selecto grupo de jóvenes pilotos a partir de 2019.



La iniciativa del Sauber Junior Team es algo único en el automovilismo deportivo internacional, ya que, a los jóvenes con talento, les abre un camino para avanzar en las diferentes categorías de monoplazas de la FIA, desde el primer nivel hasta la Fórmula 1, con un solo equipo.



El piloto de 19 años, que proviene de la GP3, probó un F2 con el equipo Charouz Racing System durante los test postemporada en Abu Dabi el pasado mes de noviembre. Marcó el tiempo más rápido la jornada en el circuito de Yas Marina.

#SauberJuniorTeam competirá en Fórmula 2 con Callum Ilott y Juan Manuel Correa. Ambos llegan procedentes de la extinta GP3 pic.twitter.com/08zxLAMJNp — Berni Ramirez (@BerniRS_96) 19 de febrero de 2019



Juan Manuel Correa está convencido de que puede ser el primer estadounidense en volver a estar en la F1 en el futuro, después de que Alexander Rossi disputara su último Gran Premio en Brasil en 2015 con Marussia.



"Esta temporada supone una oportunidad increíble para mi carrera no solo por la gran calidad del equipo Charouz Racing System, sino también porque me abre potencialmente una puerta a la F1 a través del Sauber Junior Team.



Un programa como este es el sueño de muchos pilotos, y me siento muy honrado por haber sido seleccionado para formar parte de él. Confío en que con todo lo que aporta Sauber y su experiencia en el máximo nivel del automovilismo mundial, seré capaz de continuar creciendo como piloto y llevar a cabo una gran temporada en el año de mi debut en la F2", agrega.

"El talento demostrado por Juan Manuel fue lo que le hizo ser seleccionado por el programa de jóvenes pilotos del Sauber Junior Team. A pesar de no tener ninguna experiencia con el F2, fue el más rápido durante todo el día en su primera toma de contacto con el monoplaza en Abu Dhabi" comenta Bob Vavrik, director del equipo Charouz Frederic Vasseur, descubridor de muchos talentos en su andadura con ART y ahora como director del equipo Alfa Romeo Racing y CEO de Sauber Motorsport AG está entusiasmado con la idea del Sauber Junior Team.



"Este año afrontamos un nuevo desafío y hemos puesta en marcha con Charouz una de las alineaciones más fuertes de jóvenes pilotos en Las categorías inferiores a la F1, (F2, F3 y F4). Lanzamos este proyecto con el objetivo de transmitir nuestra experiencia a jóvenes pilotos y proporcionarles una plataforma donde puedan desarrollar con éxito sus habilidades y se acerquen al sueño de competir en lo más alto del automovilismo deportivo algún día", señaló.