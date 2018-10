Juan Carlos Pozo: ‘Antes de entrar al quirófano le dije a Dios que haga su voluntad’

LEA TAMBIÉN

Juan Carlos Pozo pudo participar de la Vuelta Ciclística al Ecuador, solo por una etapa. Al finalizar su licencia por enfermedad, pidió conducir el vehículo de abastos de sus excompañeros del equipo Coraje Carchense, en la octava etapa de la Vuelta 2018 .

“Fue como aplacar un poco la tristeza que sentía por no participar en la Vuelta Ciclística”, dijo el carchense, de 28 años, ganador de la Vuelta en el 2014.



Este año, en la edición 35, no pudo defender su camiseta de campeón pues hace siete meses le diagnosticaron un caso severo de la válvula mitral. “Fue una noticia que me impactó mucho, más cuando los médicos me prohibieron continuar entrenando, no podía hacer ningún esfuerzo físico”.

Tuvo que someterse a una serie de exámenes hasta que le programaron su intervención para el 5 de septiembre. “Fue una operación de corazón abierto. Antes de entrar al quirófano le dije a Dios que haga su voluntad. Que si tengo que permanecer en la tierra, que todo salga bien”.



Sintió nervios y miedo, pero contó con el apoyo de sus padres y su esposa. “Cuando me desperté, lo primero que hice fue preguntar qué día era. Antes de la operación me habían anticipado que podía caer en coma y permanecer así por tres días. Me desperté, me asusté un poco porque tenía una máscara de oxígeno, un marcapasos y otros aparatos”.

En la Unidad de Cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín, Juan Carlos Pozo (seg.), realizó su recuperación. Foto: foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



Estuvo así por tres días y durante una semana más permaneció en el Hospital Carlos Andrade Marín. Se quedó en Quito por 15 días más para iniciar su rehabilitación. Recién hace dos semanas llegó a Playa Alta. Igual que Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jefferson Cepeda, nació en el Playón de San Francisco, donde el Carchi y Sucumbíos se juntan, y donde ha salido la nueva generación de ciclistas nacionales.

El jueves 11 de octubre culminó su licencia médica y el viernes tomó el auto de abastos del equipo Coraje Carchense, que contó con el auspicio de la Prefectura de Carchi, su lugar de trabajo como chofer profesional.



Reveló que cuando tomó el volante sintió algo de nervios, pero mayor fue la nostalgia. “Me habría gustado correr toda la vuelta, porque el ciclismo es mi pasión. Pero estoy ya en la fase de rehabilitación”.



Debe esperar cuatro meses más para someterse a una nueva evaluación y lograr que el médico le dé el alta para retomar a los entrenamientos, “claro que será poco a poco”.

Hace cuatro años, Juan Carlos logró el título de campeón de la edición 34, de manera sorpresiva. “Durante toda la vuelta hice el trabajo de gregario para Richard Carapaz. Los dos corríamos por Coraje Carchense. Se suponía que el Circuito de la última etapa era el paseo de los líderes, pero Richard se cayó. Tuve que tomarle la posta para llegar primero. Gané la Vuelta por un segundo”.

Cuando recuerda ese día se emociona. “No podía creer que era el campeón. Cuando los comisarios me llamaron, me parecía algo imposible. Fue muy emocionante”.



El trofeo lo tiene en su domicilio, colocado en un lugar estratégico para que todos, quienes vayan a visitarlo, sepan que ese título lo volvió histórico pues su nombre consta en la lista de los campeones. “La camiseta está enmarcada y también la coloqué en la sala”.



Por todo ese significado, Juan Carlos Pozo dice que volverá al ciclismo. El próximo año quiere colocarse su uniforme y pedalear y pedalear como lo había hecho desde que cumplió 14 años.



“Comencé a entrenarme con Juan Carlos Rosero. Cuando murió, seguimos con Paulo Caicedo. Fui a las vueltas en Venezuela, Panamá y Bolivia, donde fui segundo en los premios de montaña y quinto en la clasificación general”.

Ha participado en cuatro Vueltas al Ecuador, una la ganó y quiere correr muchas más.