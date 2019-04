Juan Caicedo se quedó a 22 cm del cupo a los Juegos Panamericanos de Lima

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la prueba del lanzamiento del disco, el ecuatoriano Juan Caicedo registró una marca de 59 metros y 78 centímetros (59.78). Su objetivo en el Gran Prix Internacional Richard Boroto, que concluyó ayer (14 de abril del 2019) en Cuenca, era llegar a 60 metros para clasificarse a los Juegos Panamericanos.

Le faltó 22 centímetros para conseguir la marca mínima. Eso no lo entristeció. Con su amigo y compañero de prácticas, el colombiano Mauricio Ortega, no dejaban de bromear. Este último estaba feliz porque con la marca de 63.32 ratificó su clasificación a los Panamericanos en Lima, Perú.



Al final, Ortega se adjudicó la medalla de oro y Caicedo se quedó con la de plata; mientras Eduardo Espín, también ecuatoriano, logró la presea de bronce con 44.62.



Caicedo está tranquilo porque sabe cuáles son los errores técnicos que debe corregir y porque el tope de clasificación para los Panamericanos es hasta el próximo 31 de mayo. En los próximos días irá a España para buscar la marca que no pudo conseguir en Cuenca.



El 27 de abril competirá en Islas Canarias, en donde el año pasado hizo una marca de 60.57. Por eso está tranquilo y confiado que llegará a Lima. En España se entrenará con Frank Casañas, un técnico cubano nacionalizado español. Con él también se prepara Mauricio Ortega.



El atleta colombiano de 23 años asegura que no son solo compañeros, “sino hermanos y eso es motivante”. Él tenía la marca de 63.30, registrada el año pasado en los Juegos Centroamericanos; sin embargo, necesitaba ratificarla este año. Ahora su meta en Lima es “dejar en alto el nombre de Dios y de Latinoamérica”.



En salto con pértiga, el ecuatoriano Dyander Pacho, hermano de José (el mejor saltador con garrocha del país) puso marca para los Panamericanos al superar los 5 metros con 20 centímetros (5.20) Pero, por ahora, está preseleccionado y deberá esperar hasta finales de mayo para saber si ingresa entre los clasificados. En esta prueba van a Lima los 16 mejores saltadores del área panamericana.



Para tratar de asegurar la clasificación buscó saltar 5.30 m, pero en los tres intentos no pudo. Incluso su objetivo en este año es superar el récord nacional absoluto de su hermano mayor José, que es de 5.35 m. Él y su técnico, Jonathan Saltos, están convencidos en lograrlo.



En lanzamiento de la jabalina, dentro del Nacional Absoluto, el pichinchano José Escobar alcanzó la medalla de oro al registrar una marca de 69.52. La mínima para los Panamericanos es de 76 metros. Jean Mairongo y Willian Torres, ambos de Orellana, se llevaron las preseas de plata y bronce, con 66.14 y 60.66.



Otro dato destacado de la última jornada que se realizó ayer, en estadio atlético Jefferson Pérez, fue el récord nacional prejuvenil que obtuvo el tungurahuense Steven Salas. Registró 21.54 en la prueba de 200 metros y mejoró el tiempo de su compañero de prácticas, Anderson Marquínez (21.86), vigente desde el año pasado.



En el Gran Prix Internacional sobresalieron los peruanos Andy Martínez (100 m.), Joseph Melgar (lanzamiento de martillo), Silvana Segura (salto largo), Kimberly Cardoza (400 m), entre otros. Todos ellos ganadores de preseas doradas en sus pruebas.

Dentro del Nacional de Atletismo triunfaron Jordy Jiménez y Paola Pérez, en 10 000 m marcha. Marco Salcedo y Andrea Calderón ganaron los 800 m planos. El pichinchano Anderson Gordillo se llevó la presea dorada en el decatlón; la peruana Lucila García fue la mejor en heptatlón.