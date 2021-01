José Quintero renovó su contrato con Liga de Quito por una temporada más 

El esmeraldeño José 'El Choclo' Quintero confesó que renovó su contrato con Liga de Quito por una temporada más. El jugador se desempeña como lateral y extremo con el técnico Pablo Repetto.

"Ya se pudo llegar a un acuerdo y firmar por un año más en Liga para mi tranquilidad", explicó el jugador en una entrevista con Mundo Deportivo.



Para el técnico Repetto, Quintero es un jugador de su confianza. Al inicio lo ubicó como lateral derecho. Posteriormente, pasó a desempeñarse como extremo ante la llegada de Pedro Pablo Perlaza.



El 'Choclo', como es conocido, expresó que no tiene problemas en jugar en cualquiera de las dos posiciones, en el campo de juego.



El esmeraldeño, de 30 años, confesó que a su edad aún puede mejorar su rendimiento. "Uno siempre trata de mejorar. Me han dicho que tengo muchas imprecisiones en los centros. Yo siempre me he propuesto en mejorar en muchos aspectos".