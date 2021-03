José Quintero quiere irse de Liga de Quito con otro título nacional

José Quintero espera irse de Liga de Quito con más de un título. El 'Choclo', como popularmente es conocido el defensor esmeraldeño, juega su último temporada con los albos. A inicios del 2021 renovó su contrato, pero solo para quedarse hasta diciembre.

Eso sí, es consiente que no será fácil. Tras dos finales perdidas y por penales, el 'Choclo' siente una espinita y asegura que la tercera deberá ser la vencida.



"Este año, queremos que la tercera sea la vencida. Estos 3 últimos años hemos peleado cosas importantes con el club, tengo esa espinita de poder irme siendo campeón", indicó Quintero en diálogo con Radio Área Deportiva.



También siente el rechazo de un sector de la hinchada y asume las críticas como gasolina para fortalecerse anímicamente.



“Las críticas destructivas son parte de todo y eso me ha hecho más fuerte. A veces a la gente no le va bien en sus trabajos y se desquitan con el jugador. Uno va madurando y sabe que esto es fútbol, uno no es moneda de oro para caerle bien a todos los hinchas. Un día te salen las cosas y otros no" afirmó.



Sobre el inicio de temporada, Quintero fue positivo. Liga empezó con triunfo 4-2 ante 9 de Octubre, pero sufrieron durante el desarrollo del partido.



"Siempre es positivo empezar con pie derecho y ganar en casa. Lo vimos, nuestro rival era un equipo fuerte. Después que el equipo se llena de confianza y nos empatan, si entra un poco de ansiedad, pero después manejamos el resultado”, señaló el 'Choclo'.