José Cifuentes es el dueño del medio campo tricolor en el Mundial de Polonia 

José Cifuentes caminaba despacio en las instalaciones del hotel de concentración. Decidió no salir del ‘lobby’, porque no tiene ánimos después de la derrota frente a Corea del Sur, en la semifinal de la Copa del Mundo Sub 20. Estaba ilusionado con jugar la final y llevar a Ecuador el trofeo de campeones. Pero no se dio. Los asiáticos le arrebataron ese sueño en apenas 45 minutos.

Para el mediocampista del América de Quito, esa derrota fue más dolorosa que la sufrida ante Italia, en la fase de grupos, o el empate frente a Japón, en el debut. Hubo lágrimas en sus ojos. También sintió frustración por no poder demostrar su potencial en el partido más importante de su carrera.

“Sufrimos ante Corea porque fue un rival difícil y táctico. No nos dejaron los espacios para demostrar nuestro juego”, dijo Cifuentes, quien espera que después del Mundial su suerte cambie. Es titular en los ‘Cebollitas’, aunque su meta después de la Copa es salir al extranjero.



Cifuentes fue el volante que más minutos tuvo en cancha. Jugó siempre de titular y usó la banda de capitán una sola vez, justamente ante los asiáticos, en los últimos minutos del juego de semifinales en Lublin.

Los ecuatorianos José Cifuentes (izq.) y Gonzalo Plata celebran el gol durante el partido de fútbol frente a Estados Unidos en el Estadio Municipal de Gdynia, Polonia, el 8 de junio de 2019. Foto: AFP

Como líder de la plantilla, poco pudo hacer. Intentó rematar de media distancia en tres ocasiones, pero sus disparos pasaron desviados.

El esmeraldeño terminó siendo un comodín en el planteamiento de Jorge Célico. Ante Italia, por la fase de grupos, le tocó asumir responsabilidades que desde hace algunos años no estaba acostumbrado. De volante mixto bajó a ser zaguero central, para ocupar el espacio que dejó Jackson Porozo ­

por expulsión.

Para ‘Cifu’, como lo llaman sus compañeros, no es extraña esa función defensiva. Empezó como zaguero en el fútbol. Con el tiempo se convirtió en mediocampista.



Fue justamente Patricio Lara, actual asistente técnico de la Tricolor Sub 20, quien le enseñó la técnica para jugar en la mitad de la cancha. Eso sí, sin perder su vocación defensiva.



“Cuando llegué a Católica, jugaba de defensa central. Esa era mi posición y me gustaba. El profesor Lara fue quien me subió de puesto y me convenció de jugar como volante”, dijo Cifuentes.

Este Mundial le ha servido ­para mostrar sus cualidades. Marcó uno de los dos goles ante Estados Unidos con los que la Tri pasó a semifinales.



“Fuimos un equipo que nunca abandonó la idea de juego que quería el entrenador. En lo personal, en el juego ante Japón no me sentí tan bien, pero poco a poco me fui acomodando en la cancha. Logramos hacer historia y eso nadie nos lo puede quitar”, aseguró el volante tricolor.



Jugó 539 minutos hasta las semifinales. Es de los volantes que más tiempo estuvo en cancha en el torneo, sin embargo no está del todo satisfecho.

“Estoy contento con el Mundial que he hecho. No me quedo contento con el resultado. Queríamos el título. Pero así es el fútbol. Tuvimos una gran alegría el sábado (frente a Estados Unidos) y ahora (frente a Corea) fue un golpe durísimo”, dijo el futbolista.



Ahora quiere levantar el ánimo del equipo y llevarse a Ecuador la medalla del tercer lugar. Solo así se sacarán el ‘clavo’ de la derrota ante los europeos y la caída en las semifinales.



Según la FIFA, la anotación de Cifuentes, en los cuartos de final, es la mejor que se ha marcado en esta edición de la Copa del Mundo, antes de los dos últimos cotejos finales.