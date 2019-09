El volante José Cifuentes debuta en la Tri mayor

LEA TAMBIÉN

José Cifuentes asiste a los entrenamientos del América con una maleta de la Selección Sub 20. El volante esmeraldeño, de 20 años, sigue con incertidumbre sobre el futuro de su carrera.

‘Cifu’ ha vivido el último mes pendiente entre ofertas del exterior y la negativa de Universidad Católica a transferirlo. Además, con la emoción de su primera convocatoria a la Selección mayor por parte del técnico interino Jorge Célico.



Sin embargo, han sido días difíciles para el futbolista. “Hay ofertas que han sido rechazadas por el club que tiene mis derechos (Universidad Católica).



Quiero salir, pero no me dan apertura. Hubo ofertas del Manchester City, Porto y una de Estados Unidos”, dijo el autor del mejor gol del Mundial Sub 20 de Polonia.

El volante se entrena en el América. El DT José Luis Espinel no lo tomó en cuenta para los partidos durante dos semanas por conflictos con el club.

Después de los Juegos Panamericanos, el mes pasado, el futbolista no se presentó a los entrenamientos. La siguiente semana, en cambio, se lesionó en una práctica.



“Ahora está muy bien con nosotros. Se conversa internamente con él. Es un jugador que tiene sus proyecciones, pero debe tener paciencia. Los jóvenes, a veces, quieren ese rato las cosas y puede ser contraproducente”, dijo el estratega de los ‘cebollitas’.



El DT dijo que los empresarios del jugador deben asesorarlo bien. “Él tiene talento para rato. Las cosas tienen que hacerse bien. Vamos a trabajar en su mente, en su tranquilidad y paciencia para que no se desespere”.



Espinel y el cuerpo técnico del DT Célico han hablado con el futbolista para que se calmara y se mantenga activo en el América. Patricio Lara, asistente técnico de Célico, aconsejó al jugador que siga de titular en el América hasta el final de la temporada.



Para motivar al jugador, Célico convocó a Cifuentes a la Selección de mayores para los amistosos ante Perú, el jueves 6 de septiembre en Estados Unidos, y ante Bolivia, el martes 10 de septiembre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.



Lara ha trabajado en la parte anímica del futbolista por su frustrada salida al exterior. Ahora, el mediocampista prefiere ya no hablar del tema, mientras espera una reunión con su representante Cristhian Reinoso, quien se encontraba fuera del país hasta la semana pasada.



La directiva de la Universidad Católica tiene una postura definida. Fidel Egas, presidente vitalicio, ha aclarado a través de las redes sociales que el futbolista no será vendido y para la próxima temporada deberá volver a la Católica.

El contrato con el América finalizará en diciembre. “Haremos lo mejor para el jugador y para el club. Debería estar orgulloso que busquemos lo conveniente en el mediano plazo. Jugar en Católica por un periodo de tiempo es lo que necesita para revalorizarse. Tendrá su oportunidad con remuneraciones justas a su capacidad”, escribió Egas en Twitter.

Haremos lo mejor para el jugador y para el club. Debería estar orgulloso que busquemos lo conveniente en el mediano plazo. Jugar en Universidad Católica pun periodo de tiempo es lo que necesita para revalorizarse. Tendrá su oportunidad con remuneraciones justas a su capacidad https://t.co/IqMm1SIHXm — FIDEL EGAS (@FEGASG) August 26, 2019

Por ahora, Cifuentes pelea por ser titular en la Selección mayor. Él es uno de los siete jugadores que estuvieron en la Tri Sub 20 en el Mundial de Polonia, que terminó en el tercer lugar con Célico.



La tricolor, con Célico como DT interino, tenía previsto viajar anoche a Estados Unidos para el amistoso ante los peruanos. El partido será el jueves, a las 20:00.



Además de Cifuentes los otros Sub 20 son John Espinoza, Diego Palacios, Jackson Porozo, Alexander Alvarado, Gonzalo Plata y Leonardo Campana de Barcelona.



Célico realizó un cambio de última hora en la nómina. El delantero de Macará, Michael Estrada, fue llamado en lugar de Brayan ‘Cuco’ Angulo.

Fue el segundo cambio en la nómina inicial de los 24 llamados. El primer cambio en la lista fue el ingreso del lateral Mario Pineida, de Barcelona, en lugar de Cristhian Ramírez, del Krasnodar.



Está previsto que Ecuador realice el primer entrenamiento la noche de este lunes 2 de septiembre en Estados Unidos. Allí Célico comenzará a dibujar el posible equipo titular para el jueves 5.

Después del cotejo, la Tricolor tiene programado el regreso para el viernes. Realizará entrenamientos en la Casa de la Selección en Quito.



La próxima semana, el equipo irá a Cuenca para el partido ante los bolivianos, a las 19:00.