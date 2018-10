José Enrique Brito participará en su sexto Mundial

LEA TAMBIÉN

La mitad de su vida la ha pasado en las pistas de karting. Participó en la Monamarca y se probó en la Fórmula Renault en Argentina, pero volvió a los carros pequeños, su ‘juguete’ desde niño. José Enrique Brito viajará a Italia para correr su sexto mundial.

“Tengo 20 años, pero desde hace 11 estoy en el karting”, dijo el campeón de la categoría Shifter de la Rok Cup Ecuador. Ese título le clasificó al campeonato mundial que se disputará del 10 al 13 de octubre en la pista South Garda Karting.



A la pista ya la conoce pues corrió allí en dos ocasiones. “Pero luego fue sometida a readecuaciones. Viajamos con algunos días de anticipación para conocer en qué condiciones se encuentra”.



Al Mundial asistirán 400 pilotos de 96 países. En su categoría rivalizará contra 80 pilotos, que también ganaron su clasificación en los torneos locales. “Ello habla del alto nivel competitivo”.



El Rok Cup Ecuador se corrió de manera oficial este año en la pista del kartódromo de Cotopaxi. Antes había corrido los karts de la categoría Rotax. José Enrique dijo que el cambio le tomó de nuevo, pero conforme avanzó el torneo, (se realizaron siete válidas), fue conociendo al auto y se adaptó rápidamente.



“Es un kart que pesa menos de 70 kilos. Tiene un motor más potente del Rotax, además cuenta con una caja de cambios de seis marchas, similar al de las motos”. En el kartódromo de Latacunga pudo alcanzar los 130 kilómetros por hora: “Como vamos a correr a nivel del mar, podemos llegar a los 150 km/hora”.



Llegar a esas velocidades es la gran motivación de José Enrique. “El karting me permite vivir con adrenalina al 1 000 por ciento”.



Cuando tenía 9 años, su padre Enrique le llevó a una escuela de karting. Le hizo ese pedido, pues los domingos seguía por televisión las carreras de Fórmula 1. “Mi ídolo fue Michael Shumacher”.



A los seis meses de conducir los pequeños autos, viajó a un Campeonato Panamericano. “Las expectativas eran solo de conocer y sumar experiencia, pero ganamos”. Es el trofeo al que le tiene especial cariño, el que está en el lugar más alto de la vitrina, el que siempre le recuerda el inicio de su carrera.



Desde entonces ha corrido en pista de Estados Unidos, México, Brasil, Costa Rica y Argentina, por citar a las más destacadas. En Europa, participó en eventos mundiales en Italia, España y Bélgica. “De todas ellas, me gusta la pista de Adria, en Italia. Es muy técnica”.



De las pistas en Ecuador, le gusta el kartódromo Dos Hemisferios, “porque ahí crecí y me formé como piloto, pero la de Latacunga tiene similares características a cualquier pista de Europa. Se construyó basado en el manual técnico de la Federación Internacional de Automovilismo”.



Es muy metódico en su preparación. Entre semana realiza preparación física, sesiones de pesas en el gimnasio, horas de práctica en el simulador y sale a pedalear por el Chaquiñán, en el sector de Cumbayá.



En la parte psicológica, antes de iniciar sus competencias, busca un lugar reservado para concentrarse y “poner la mente en blanco”.



Se define como un piloto tranquilo, que le gusta buscar el tiempo exacto para atacar y aplicar su estrategia.



Biografía. José Enrique Brito forma parte del equipo Rivera Motosport.



Trayectoria. En el 2008 ganó su primer título panamericano. En el 2011, con 12 años, ganó una válida de la Monomarca BDY. En el 2014 ganó el Florida Winter.