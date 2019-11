José Andrés Marcillo y la ilusión de ser figura del toreo

LEA TAMBIÉN

El 5 de diciembre será un día especial. En Latacunga se convertirá en nuevo matador de toros José Andrés Marcillo.

Nacido en Quito el 28 de marzo de 1996, estudió en el Colegio San Gabriel. Cursa el noveno semestre de Ingeniería Ambiental.



Su debut de luces fue en Alapardo, España. Como novillero con picadores debutó en Riobamba el 3 de mayo del 2017.



Su aprendizaje fue en la Escuela Taurina Jesús del Gran Poder en Quito, tuvo como maestros a experimentados toreros: Carlos Yánez, Manolo Estrada (colombiano) Rodrigo Marín, Diego Rivas y José Luis Cobo, en orden cronológico.

En España, sus maestros han sido Miguel Rodríguez, David Blázquez, Miguel Cubero, José Luis Galloso y José Manuel Berciano. En la Escuela La Gallosina, fincada en el Puerto de Santamaría, Cádiz, el maestro Galloso es puntal y norte. ­Este pasar le dejó inolvidables huellas.



En España ha sumado 33 festejos. Participó en las becerradas de Canal Plus y en cinco tardes que Canal Sur transmitió, en el espacio de José Enrique Romero y con comentarios del maestro Ruiz Miguel, que siempre fueron elogiosos con el ecuatoriano y que se pudieron apreciar por la web de ese canal en el mundo. Por cierto, es un espacio que goza de sintonía. Marcillo dijo a este Diario ‘que esa fue la temporada más feliz de su carrera’.

Para un torero la mentalización y la preparación física son fundamentales, tanto como el toreo en el campo. José Andrés corre, entre 8 y 10 kilómetros cada día, antes de hacer toreo de salón y perfeccionar el uso del estoque.



En España ha participado en tientas en reconocidas ganaderías como Núñez del Cuvillo, El Pilar, El Puerto de San Lorenzo, Montecillo, Osborne, Cebada Gago, Los Millares, el Conde de la Maza, Mollalta, Sánchez Herrero, Guerrero y Carpintero, y Victoriano del Río. Como parte de ese aprendizaje importante las puertas de la cabaña brava ecuatoriana también se le abrieron: La Viña, Campo Bravo, El Pinar, Santa Rosa, Vista Alegre, El Pedregal, Santa Coloma y Piedras Blancas son algunas que le invitaron a tentaderos.



Huagrahuasi es un escenario importante para Marcillo; el empresario y ganadero José Luis Cobo le ha dado un sitio especial, tanto que le lleva a su alternativa.



Marcillo respondió un pequeño cuestionario:

¿Qué es para un novillero su alternativa?

¡Cumplir el sueño de toda una vida, es algo muy especial! ¡Lo máximo que he logrado en mi vida!

¿Es el fin de una etapa y el inicio de otra?

Lo asimilo con ilusión, en Ecuador no existen novilladas. Convertirme en matador de toros para entrar a grandes ferias. Siempre con el respeto y la dignidad que merece esta profesión.



¿Luego de la alternativa se quedará un tiempo en Ecuador o irá a España?

No lo sé, no lo he pensado, de momento estoy disfrutando el entrenamiento, la preparación, el campo y esperando el día de mi alternativa.



Y ya llega, con Morante de padrino y Roca Rey como testigo, y toros de Huagrahuasi. Será el 5 de diciembre, importante para su historia personal, ojalá, también, inolvidable para la fiesta en Ecuador.