Jorge Pinos trabaja en Independiente del Valle a la espera de su inscripción

Jorge Pinos y Hamilton Piedra se hacen bromas durante el calentamiento. Los dos goleros ecuatorianos se conocen poco, pero están trabajando juntos desde hace más de un mes. El lojano, que fue titular el año pasado, se sonríe cuando sus compañeros le dicen que el exjugador del Técnico Universitario llegó a Sangolquí para quitarle el puesto bajo los tres palos.

Pero aún la situación de Pinos es algo compleja. El quevedeño, de 29 años, resolvió su salida del ‘Rodillo Rojo’ entre polémicas. Denunció una supuesta falsificación de su firma en documentos en los que se extendía su contrato.



Esto hizo que los rayados no pudieran anunciarlo como fichaje en enero, a pesar de que en esos días ya se había llegado a un acuerdo entre ambas partes. Incluso, el DT Ismael Rescalvo contaba con él para la pretemporada.



Finalmente, Pinos ya se entrena en Chillo Jijón y el cuerpo técnico espera que el jugador sea inscrito por el club rayado. Esto, después de que el martes el golero ya fuera habilitado provisionalmente por la Ecuafútbol, para el equipo Sur y Norte de la Segunda Categoría de Guayas.

“Lo de Pinos es un tema que está en manos de los abogados y de la parte administrativa. Parece que ya tiene los papeles para ser tramitados y esperamos que en esta semana ya sea inscrito. Lo queremos tener ya para el fin de semana”, dijo el estratega Rescalvo.



Hasta eso, Pinos se entrena con el resto del plantel. Hace los trabajos en cancha con el grupo. Ayer participó en la práctica de fútbol en la cancha principal de Chillo Jijón.



“Pinos ya se entrena en el equipo desde diciembre, pero lo ha hecho de forma diferenciada. Aparte y en silencio”, dijo uno de los integrantes del cuerpo técnico.



Por ahora, Independiente trabaja para el juego del lunes contra Guayaquil City por la tercera fecha de la LigaPro. El equipo tiene previsto viajar el domingo.



La única baja en el once de los rayados será la de Ángelo Preciado, quien fue expulsado, con tarjeta roja directa por propinarle un golpe en el rostro a Iván Zambrano, jugador del Técnico Universitario.

El 20 de febrero del 2019 tampoco estuvo en cancha Richard Schunke, quien fue el salvador de los rayados en el juego del lunes pasado ante el Rodillo Rojo.



El defensa central argentino sufrió una molestia en la rodilla. Por eso trabajó en gimnasio y en fisioterapia mientras el resto afinaba detalles para su visita a los ciudadanos.



Sin embargo, no está descartado para el cotejo del lunes. Se estima que hoy regrese a las prácticas con normalidad.



“Ha sido importante conseguir los primeros tres puntos de la temporada, por la forma como lo conseguimos. El triunfo refuerza el aspecto anímico y eso nos permite seguir creciendo”, dijo el entrenador español.



Según Rescalvo, será un cotejo complicado. Al igual que ellos, el City llegará anímicamente fuerte. Derrotó al Delfín en Manta y muestra una plantilla distinta.



“Guayaquil City mejoró con respecto a cómo terminó el año pasado. Contrataron jugadores importantes y de jerarquía, de los que nos tenemos que cuidar”, asegura Rescalvo.



Los análisis al rival ya empezaron. El estratega español pidió ya los videos de los dos últimos partidos de su próximo contrincante, que está invicto en el torneo.



Además ya supone quién podría ser el reemplazante de Preciado en el once abridor. No descarta hacer otras variantes, pero eso lo irá trabajando durante la semana. Eso sí, quedó encantado con el rendimiento de los extranjeros nuevos.



El venezolano Óscar González ya jugó su primer cotejo como titular y espera que se adapte a la altitud de Quito.