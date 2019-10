Jorge Célico, DT de Ecuador: 'Me siento responsable de este resultado'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico, el entrenador interino argentino del seleccionado de Ecuador, se mostró dolido luego de la dura derrota por 6-1 que sufrió su equipo ante la Albiceleste en un amistoso internacional jugado este domingo en Elche, y admitió que “me siento el responsable de este resultado”.

“Me siento el responsable de este resultado. Tal vez por la falta de tiempo para preparar el equipo. Argentina fue muy superior. A partir de esta derrota esperamos que este grupo levante su rendimiento”, dijo Célico en rueda de prensa.



El director técnico consideró que el próximo conductor del seleccionado ecuatoriano no se debe guiar por la goleada sufrida en Elche, al comentar que “la persona que venga a dirigir a la selección no tiene que pensar que este es el reflejo del fútbol ecuatoriano. Hubo mucha preocupación de los jugadores por sus familiares en el país (por la crisis social en Ecuador)”.



“El viaje fue muy incómodo, casi no tuvimos tiempo para entrenar. La Argentina fue un gran rival. Así como ahora estamos tristes por el resultado, mañana estaremos contentos por lo que estos chicos nos pueden dar”, amplió el conductor de los seleccionados juveniles de Ecuador, a cargo en forma temporaria de la Tricolor mayor.