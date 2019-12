Jorge Célico: El 2019 fue mi año de graduación

LEA TAMBIÉN

El entrenador argentino Jorge Célico, por estos días, se refugia en Parque Patricios, barrio de Buenos Aires donde creció y se formó como jugador.

Se llevó a su esposa Giovanna Villacís y a su hijo Diego Francisco. La familia se apartó de los teléfonos móviles y del análisis del fútbol que convive con el entrenador.

El estratega comparte más con sus seres cercanos en estas festividades, quiere compensarlos por sus ausencias prolongadas del hogar por su trabajo de técnico de las selecciones juveniles.



A inicios de la temporada, estuvo cerca de un mes en Chile por el Sudamericano Sub 20, donde la Tri alcanzó el título. También se apartó más de un mes de casa por la participación en el Mundial de Polonia juvenil, entre mayo y junio, donde logró el tercer lugar.



Su esposa advierte que en esos torneos concretó un anhe­lo. Por fin, tras una década de su llegada a Ecuador, alcanzó un título y una medalla con su estilo, que pregona la tenencia de la pelota y el ataque.



En este proceso aprendió a controlarse en la toma de decisiones, para evitar que su equipo quedara desprotegido en defensa. Lo demostró el 8 de junio, cuando se debatía entre enviar a un delantero o a un volante a la cancha, en los quince minutos finales ante Estados Unidos, en pleno Mundial.



En la banca técnica, dialogó con su asistente Patricio Lara y puso a Jordy Alcívar, volante de primera línea, y sacó al creativo Jordan Rezabala. Al final, Ecuador retuvo el triunfo 2-1 y se clasificó a semifinales. “Evolucioné como técnico para no alborotarme rápidamente ante un resultado adverso”, confiesa el estratega, de 55 años.

Cuando dirigía a Universidad Católica era usual que sacara a defensas de la cancha para poner ofensivos para intentar empatar o ganar, en los segundos tiempos.



Su asistente Patricio Lara, con quien trabaja en Ecuador desde el 2009, ratifica que con Célico obtuvo un aprendizaje mayor en este último año.

Su esposa admite que se preocupó mucho por los seleccionados, pero también por su familia. “Cuando sale de viaje, siempre está preocupado. Me llama hasta tres veces. Es muy detallista”, dice la ecuatoriana.



Célico admite que el Suda­mericano y el Mundial de este año fueron una especie “de graduación” en su carrera.



Dice que lo consiguió gracias a su afinidad con los jóvenes. Eso también lo trasladó a la Selección mayor, donde debió dirigir interinamente en los últimos cuatro meses. No oculta que le gustaría estar al frente del equipo.

El título Sudamericano y el tercer lugar en el Mundial juvenil le permitieron ganar reconocimientos en el país. La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha le otorgó el galardón a Mejor entrenador de la temporada.



Lo llamaron de clubes del país como Barcelona y del extranjero, pero siempre priorizó continuar con el trabajo de formador. Esa es su pasión y lo reconoce cuando asegura que ha marcado un hito en la historia del fútbol ecuatoriano.



Ese no fue el único reconocimiento que percibió. La Asamblea Nacional le entregó a él y a sus jugadores la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Deportivo. Este es el máximo galardón que el Legislativo da a personas destacadas.



“Hay muchos entrenadores en las categorías inferiores, pero pocos formadores. Ahí creo que marco la diferencia”, dijo el estratega.



Su vida dio un giro de 180°. La dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió que él se hiciera cargo de la Tri absoluta en los últimos cinco partidos amistosos que se dispu­taron este año.



“Particularmente haber llegado al Mundial es como una graduación. Dirigir en un Suda­­mericano y en una Copa del Mundo es diferente. Pero lo que logramos y cómo lo hicimos es histórico”, dijo el entrenador. Ahora se alista para el Preolímpico que se desarrollará en Colombia.