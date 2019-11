¿Jorge Célico dirigirá a Barcelona SC para el 2020?

LEA TAMBIÉN

La directiva electa de Barcelona ya trabaja en el proyecto deportivo del 2020, pese a que todavía no se han posesionado. El equipo que encabeza Carlos Alfaro Moreno está en la búsqueda de entrenadores, considerando la renuncia del uruguayo Leonardo Ramos.

El nombre de Jorge Célico “es una posibilidad”, según dijo un miembro del directorio electo torero a este Diario. Por el momento no se ha concretado la vinculación del estratega, que es el entrenador de la selección Sub 23 de Ecuador.



El propio Célico reconoció la posibilidad de dirigir en Barcelona. En rueda de prensa, el pasado 14 de noviembre, el estratega argentino agradeció el interés de los toreros pero manifestó que su prioridad era dirigir la Selección mayor de Ecuador.



Tras conocer que no está considerado para este cargo, por los principales de la Ecuafútbol, el argentino dijo que pensará en su futuro. "Tengo que ser muy sincero. He hecho muchos esfuerzos, he dejado de lado muchas propuestas”, dijo el estratega.



El argentino mencionó que ha tenido también propuestas de Panamá, del Huracán de Argentina, entre otros.