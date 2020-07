El tricolor Jordan Sierra fue ratificado por Tigres para el Apertura 2020

LEA TAMBIÉN

El Tigres de México ratificó la presencia del volante ecuatoriano Jordan Sierra para conformar el plantel que afrontará el Torneo Apertura 2020, de la mano del DT Ricardo Ferretti.

Un total de 25 jugadores integran el listado oficial que el club regio compartió en Twitter al mediodía del miércoles 1 de julio del 2020. El ecuatoriano lucirá el dorsal número ocho.



El manabita de 23 años inició su carrera profesional en el Manta FC, en la Serie B. En el 2016 pasó a filas del Delfín, donde en dos años disputó 74 compromisos y marco siete goles. Fue parte del equipo subcampeón en el 2017.

🔢 👥 ¡Conoce el plantel con el que encararemos el siguiente torneo! ⚽️#EstoEsTigres 🐯#6DecadasDeTigres 🟡🔵 pic.twitter.com/qG9rU26dPf — Club Tigres Oficial (en Casa 🏠😷) (@TigresOficial) July 1, 2020



Tras el gran nivel que el volante ofensivo mostró con los cetáceos, fue transferido al Tigres de la UANL en enero del 2018. No alcanzó a debutar, pues el club consideró que lo más oportuno era cederlo para que tome ritmo y se adapte al fútbol mexicano.



Primero jugó en el Lobos BUAP, donde coincidió con Gabriel ‘Loco’ Cortez en el 2018. Ahí disputó 25 partidos y no marcó goles. Al año siguiente cumplió su mejor campaña en territorio azteca. Sierra disputó 28 compromisos con la camiseta del Querétaro y marcó tres goles.



Su rendimiento llamó la atención de varios clubes, pero el Tigres, dueño de sus derechos deportivos, decidió que era momento para el regreso del tricolor. En enero del 2020 fue anunciado como nuevo refuerzo, y compartió camerino con otro compatriota, Énner Valencia.



Fue titular con los felinos en el arranque del Torneo Clausura, pero la interrupción de la Liga MX por la pandemia del covid-19 supuso un freno en su evolución. A principios de junio, la prensa mexicana hizo eco de una posible cesión de Sierra al novel Mazatlán FC.



Pero todo quedó en rumores y el ecuatoriano fue registrado con los felinos. Su ficha está disponible en el portal web de la liga mexicana. Sierra abandonó el 17, su antiguo dorsal, y lucirá el ocho, un número histórico en la historia del Tigres, pues con él trascendieron figuras como Tomás Boy e Irenio Soares.