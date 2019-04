Jonathan Amores se pagó su pasaje, ganó una medalla en marcha y no tenía dinero para regresar desde México

LEA TAMBIÉN

Con USD 200 en el bolsillo, Jonathan Amores viajó a México a la Copa Panamericana de Marcha. Él y su familia organizaron una rifa para su participación: ganó una medalla de bronce y hoy, 24 de abril del 2019, se quedó sin dinero para regresar a casa.

“El bus en el que iba al aeropuerto se dañó y llegué tarde. Al final perdí el vuelo. El costo de la penalidad era de USD 700, y no tenía para pagar”, escribió vía redes sociales desde Ciudad de México la tarde de este miércoles 24 de abril.



El mensaje de auxilio repercutió de inmediato por la serie de acciones que realizó para participar en el torneo, que le permita participar en los Juegos Panamericanos de Lima.



Ante la negativa de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) para pagar su viaje, organizó una rifa en Machachi. Marco Amores, padre del deportista, dijo esta tarde que pudieron recaudar USD 600.



Con ese dinero adquirió el pasaje que costó USD 550 y luego, con apoyo de la familia, Jonathan llevó USD 200.



La FEA le ofreció pagar el alojamiento y la alimentación durante los días de la Copa Panamericana.

Jonathan Amores fue tercero en los 20 km marcha, ganó la medalla de bronce y fue el ecuatoriano mejor ubicado. Además, dos meses atrás, logró la marca de 01:24:00, que está dentro del parámetro para lograr la clasificación a los Panamericanos. Cumplió con las tres exigencias que pedía la FEA para lograr el cupo a los Juegos de Lima, pero aún no le han confirmado su clasificación.



A la desilusión de saber que el esfuerzo que dejó en el asfalto y el de toda la familia no fueron suficientes para llegar a los Juegos Panamericanos, ayer pasó otro gran susto.



No tenía dinero para volver y en su casa no había para enviarle.

La noticia circuló en redes sociales, provocando rechazo. La FEA tomó conocimiento de esta emergencia y en horas de la tarde le llamó al deportista para comunicarle que le enviaba el pasaje de retorno.

Jonathan deberá llegar mañana a las 05:30, según el ticket electrónico que le enviaron.



Ayer, mientras tanto, “una señora que es conocida le brindó la comida. Es lamentable todo lo que aconteció”, dijo Marco Amores.



La medalla de plata a nivel mundial que Jonathan Amores logró en el 2016 no le ha permitido tener un respaldo económico y no forma parte del Plan de Alto Rendimiento.



Se entrena con Javier Cayambe, en la escuela de marcha en Quito, junto a David Hurtado, también vicecampeón mundial juvenil 2018.