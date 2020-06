Joel Valencia y Jefferson Montero sin chances en la Championship inglesa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los tricolores Joel Valencia y Jefferson Montero, que militan en el Brentford y el Birmingham City, en ese orden, no sumaron minutos en la trigésimo novena jornada de la Championship (Segunda División de Inglaterra).



Valencia observó desde la banca de suplentes cómo su equipo consiguió una importante victoria para mantener las aspiraciones de obtener uno de los cupos que otorgan el ascenso directo a la Premier League 2020/2021.



Con un solitario tanto del inglés Ollie Watkins, las avispas derrotaron al West Bromwich Albion, segundo en la clasificación con 71 unidades. El equipo del tricolor es tercero, a cinco puntos de la zona de ascenso directo.



De no lograr escalar posiciones hasta el término de la actual campaña, el Brentford deberá jugar los ‘playoffs’ con el cuarto, quinto y sexto clasificado para definir el último equipo en ascender a Primera División.



Por su parte, Jefferson Montero no fue considerado por el DT Pep Clotet, en el empate 3-3 entre el Birmingham City y el Hull Ciy. Josh Magennis y James Scott a los 2’ y 16’, en ese orden, adelantaron al equipo visitante.



El Birmingham logró la igualdad en la segunda mitad gracias a las anotaciones de Gary Gardner a los 47’, y Dan Crowley a los 60’. A los 67` Herbie Kane volvió a poner a ganar a la escuadra de Hull City.



Pero nuevamente Gardner, a falta de dos minutos para que culmine el tiempo reglamentario, rescató un empate agónico para los ‘Blues’. Con la igualdad el Birmingham City sumó 49 puntos y se mantiene en la casilla 16.



‘La Turbina’ no ha sumado minutos desde que la Championship se reanudó. El ecuatoriano culmina su préstamo el 30 de junio del 2020, y el Birmingham ya anticipó que no lo retendrá.



Además, su contrato con el Swansea City, dueño de sus derechos deportivos, también culmina el 30 de junio, por lo que sería jugador libre al término de la temporada.



Su futuro aún es incierto. El deseo del extremo de 30 años es retornar a Ecuador para jugar en Liga de Quito, en compañía de Antonio Valencia. A pesar de existir la predisposición de ambas partes, el factor económico podría ser un obstáculo.