Japón, el primer rival de la Selección Sub 20 en el Mundial de Polonia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A buscar información. Esa fue la tarea que se impusieron ayer Patricio Lara y Diego Cuvi, miembros del cuerpo técnico de la Selección Nacional Sub 20, tras conocer los rivales que tendrá Ecuador en el Mundial de Polonia, que comenzará el 23 de mayo.

Ese día, Ecuador debutará en Bydgoszcz contra Japón. El 26 de mayo se enfrentará a Italia, y su tercer partido en la primera fase será contra México, en Gdynia.



Patricio Lara reconoció que no tienen mayor información de los rivales. “Pero sabemos que las selecciones que van al Mundial tienen mucha calidad, así que todos los grupos habrían sido fuertes. No hay ningún problema, es un grupo parejo”, dijo Lara.



Diego Cuvi, preparador físico del equipo Tricolor, se mostró contento con el resultado del sorteo de grupos. “Estoy alegre y lleno de expectativa por lo que pueda hacer la Selección”.



En lo que se refiere a su área, dijo que no habrá mayores cambios en el trabajo. “El Mundial se jugará en el verano europeo, pero en Polonia no hay temperaturas extremas. El promedio será de 22 grados, los jugadores están acostumbrados a esas temperaturas”.



México jugará su quinto Mundial Sub 20. Hace dos años, en Corea del Sur, avanzó a los cuartos de final. En 1977 fue finalista y en el 2011 acabó en el tercer lugar.



En el torneo Sub 20 de la Confederación de Norte y Centroamérica fue segundo; perdió el título ante Estados Unidos, 2 por 0.



Italia se clasificó por séptima ocasión al Mundial Sub 20. Ocupó el tercer lugar en el 2017, tras superar a Uruguay por 4-1 en la tanda de penales.



Para llegar al Mundial de este año Italia fue subcampeón de Europa, tras caer en la final 4-3 contra Portugal, en tiempo extra. Su figura es Moise Kean.



Japón tendrá su décima aparición mundial en Polonia. Hizo su debut como anfitrión en 1979. Su mejor resultado lo alcanzó en 1999, cuando fue finalista.

En la Copa Asiática se presentó como favorito. Sumó cuatro victorias consecutivas: 5-2 a Corea del Norte, 3-1 a Tailandia, 5-0 a Iraq y 2-0 a Indonesia. En la semifinal cayó 2-0 ante Arabia Saudita, que luego sería el campeón.