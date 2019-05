Jackson Porozo ya se unió a la Sub 20 de Ecuador, en Ámsterdam

LEA TAMBIÉN

La Selección de Ecuador Sub 20 ya está en suelo europeo. Este miércoles 8 de mayo del 2019, en la mañana, arribaron a Ámsterdam, Holanda, y estaba previsto que la travesía continuara hasta llegar a Grodzisk, en Polonia.

En esa ciudad, el defensor Jackson Porozo se unió al resto de la delegación.

El esmeraldeño viajó directo a Europa desde Sao Paulo, donde juega con el Santos FC. En el transcurso de la semana está previsto que llegue el resto de los legionarios.

Los últimos en unirse serían Stiven Plaza y Moisés Ramírez, quienes juegan en la Liga de España.



Según el director técnico Jorge Célico, la Tri Sub 20 estará completa desde el lunes 13 de mayo.



Estaba previsto que los muchachos llegaran al país sede del Mundial Sub 20 a las 22:30. Este miércoles 8 de mayo no habrá entrenamiento, por lo extenuante que resultó el viaje.

Fueron cerca de 14 horas de travesía intercontinental que dejó fundido a más de uno de los de la delegación.



Desde este jueves 9 de mayo empezarán las actividades. El equipo se concentrará para su debut frente a Japón.



Para este viaje, el equipo de utilería movilizó 80 maletas. Llevaron de todo. Desde los uniformes que usarán en el torneo, hasta arroz, atún y medicinas.

Todo, con tal de que los muchachos estén tranquilitos y concentrados para darle una nueva alegría a la afición del país.



El primer cotejo será el 23 de mayo, a las 11:30 (hora de Ecuador). El cotejo se disputará en el Estadio Zdzisław Krzyszkowiak, en la ciudad de Bydgoszcz.