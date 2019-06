La Selección Sub 20 de Ecuador juega con Italia y busca el tercer puesto

LEA TAMBIÉN

Leonardo Campana dejó de escuchar críticas y de leer los posteos de redes sociales que lo liquidaban. Antes de la Copa del Mundo, era de los futbolistas que respondía los comentarios más crueles. Ahora se contiene. Asegura que hacerlo es darle más importancia a palabras necias.

Es que el delantero de la Tricolor Sub 20 y de Barcelona SC no ha podido marcar tantos. Ha tenido chances claras, pero el balón no ha ‘besado’ las redes. En el último cotejo, frente a Corea del Sur, tuvo dos opciones claras. La primera golpeó en el travesaño. La segunda, que pudo cambiar la historia de la Selección, fue con un cabezazo que el golero asiático pudo responder exigiéndose al máximo.

“Ha sido una experiencia muy linda estar acá y compartir con mi selección y haber entregado todo en los partidos . Nos vamos felices por lo que hicimos y tristes porque no conseguir el gran objetivo. Llegamos para ser protagonistas y dimos la talla”, dijo Campana en la rueda de prensa que se realizó ayer, como protocolo que establece la FIFA.



Según el DT Jorge Célico, Campana ha mostrado otras cualidades que no se vieron en el Campeonato Sudamericano, donde fue el máximo anotador. En Polonia, ayudó en recuperación y fue asistidor. De hecho, participó en la jugada en la que Jhon Jairo Espinoza marcó el gol para la clasificación a las semifinales.

“Siempre van a haber críticas. Lo más importante es que el grupo y tu familia te apoye. En este campeonato no pude haces goles, como sí pasó en el sudamericano. Pero las ganas de correr y dejar todo en la cancha nunca faltaron. Capaz no estuve tan bien en lo futbolístico, pero he ayudado al equipo”, asegura ‘Leo’.



Célico siente que su equipo ha sido competitivo y han recibido el cariño de la gente de Ecuador, a la distancia. Eso fue lo que empuja al grupo a comprometerse a ganar el tercer puesto.

“Me siento orgulloso de los chicos y este grupo no le debe nada a nadie”, dijo el estratega, quien también resaltó el aporte de su delantero.



La Tri juega esta tarde a las 13:30 (14 de junio del 2019) frente a Italia, un rival que ya enfrentó en la fase de grupos. Los europeos también fueron testigos de cómo falló un penal que afectó en lo anímico al goleador.



Por eso, durante las semanas siguientes practicó frente al arco y desde todos los ángulos. Ayer, en el último entrenamiento del Mundial, ‘Leo’ le dedicó cerca de ocho minutos a rematar al pórtico y a hacer jueguitos con su amigo y compañero de concentración Daniel Segura. Entre ambos se apoyan incondicionalmente.



“Para todo delantero siempre habrá ganas de marcar. Mi intención es siempre hacerlo. Pero en este Mundial no se me dieron tantas ocasiones como sí las tuve en el Sudamericano. Mis funciones fueron otras, como pivotear, que es algo que me cuesta más”, dijo Campana.

Para Campana, no marcar en el Mundial no le quita el sueño. Asegura que por disposición del DT, lo de los penales sí llegará en caso de existir una vez más, los cobrará quien más confianza sienta en ese momento.



“Sí soy de esos jugadores que practica remates al arco. Creo que todos los delanteros lo hacen para mejorar la técnica”, afirmó el atacante.