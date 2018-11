Inglaterra y Croacia dirimen su futuro ante la atenta mirada de España

LEA TAMBIÉN

Al encuentro de la Liga de Naciones entre Inglaterra y Croacia de este domingo, 18 de noviembre del 2018, en Wembley se le ha unido un tercer espectador, España, que esperará impaciente desde su butaca el desenlace de un duelo con incidencia directa en el futuro de los tres países.

Un gol de Tin Jedvaj en el descuento, que finiquitó la victoria balcánica contra España, desencadenó la cantidad de trincheras abiertas que habrá este domingo sobre el césped londinense, cuando Inglaterra y Croacia salgan a jugar y el equipo de Luis Enrique espere sentado en casa, sabiendo que del resultado dependerá su futuro: o semifinales o permanencia.



Las opciones españolas no son complicadas de calcular. Solo un empate, un reparto de puntos, les mete en la final four. Un punto que terminaría con la agonía española.



Sendas derrotas por 2-3 en el Benito Villamarín contra los Tres Leones y por 3-2 contra el combinado de Zlatko Dalic han empañado el gran inicio. El 6-0 del arranque a la subcampeona y la posterior victoria en Wembley han quedado atrás y ahora solo un favor indirecto vale para que España estrene el torneo con éxito.



En contra de esos intereses, Inglaterra y Croacia dependen de sí mismas para alcanzar el objetivo que persigue España. Una victoria de uno y otro lado les metería en semis, con el condicionante de que la derrotada, además, llevaría acompañado el descenso.



A los croatas, para más inri, el empate también les mandaría a la Segunda división. Por ello, no hay experimento que valga, quienes fueron derrotados en la final de la Copa del Mundo de Rusia variarán poco su esquema. Sola la baja obligada por lesión de Ivan Rakitic - elongación en el (músculo) semimembranoso de la pierna derecha- modificará el dibujo.



En su lugar se espera que entre Mateo Kovacic, aún sin asentarse como titular en el Chelsea. El verdugo de España, Jedvaj, seguirá ocupando el carril izquierdo, la referencia arriba la asumirá Andrej Kramaric y Luka Modric, quién si no, agarrará los mandos en el centro del campo.



Será la forma de rememorar el 21 de noviembre de 2007, cuando una Croacia bien distinta a la de ahora, dejó fuera de la Eurocopa de Austria y Suiza a los ingleses al ganarles por 2-3 en Wembley.



Mucho han variado los Tres Leones desde entonces y con Gareth Southgate en el banquillo han recuperado la esperanza de la mano de Harry Kane, quien volverá a la titularidad este domingo, y de la juventud de estrellas como Dele Alli, Marcus Rashford y Jadon Sancho.



Estos dos últimos pelearán por una plaza para acompañar a Kane y a Raheem Sterling, en un combinado en el que no faltarán John Stones y Joe Gomez en defensa y la clarividencia de Eric Dier en el medio.



El amistoso contra Estados Unidos puso en marcha a muchos jóvenes y sirvió para que Southgate probase cosas, además de para homenajear a Wayne Rooney, ya de vuelta a sus compromisos con su club, pero a Wembley acudirá una nueva Inglaterra.



Con el cuchillo entre los dientes y dependiente de sí misma, lo mismo que Croacia, mientras desde España, la mirada de Luis Enrique y los suyos les acecha. Solo uno pasará, solo un empate clasifica a España.