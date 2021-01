Independiente del Valle presentó  a su nuevo DT, Renato Paiva

El portugués Renato Paiva, de 50 años, fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Independiente del Valle este jueves 7 de enero del 2021. En el complejo de Chillo Jijón Paiva y sus asistentes comenzaron su trabajo en el equipo de Sangolquí. En su primera conferencia de prensa, el técnico anticipó el estilo de juego que quiere en su plantel.

Habló sobre el juego. “No quiero jugar a pelotazos largos porque no sabes de quien es el balón. Nuestra forma es que todos los jugadores se sientan importantes, incluso los que están fuera. Queremos que todos estén motivados en el equipo. Sabemos lo que es la academia de formativas de Independiente y queremos conocer a los jugadores más jóvenes para saber quiénes pueden estar de inmediato en el primer equipo”, dijo el estratega.



Paiva habló un español fluido en su primera intervención. Aclaró que conoce todos los detalles del proyecto de Independiente. “Para mí es un orgullo estar aquí en Independiente, un club tan grande. Miguel (Ramírez) hizo un muy buen trabajo, queremos añadir cosas a ese trabajo bien hecho. La forma de jugar es muy parecida”, puntualizó.



Sobre su trabajo en Portugal, Paiva aclaró que sí conoce el medio. "Hice scouting de América para el Benfica, tengo jugadores de calidad. Eso nos hace muy felices. No hemos hablado sobre traer jugadores de Europa. Hay que dar importancia a lo que tenemos aquí”, agregó.



El reto del cuerpo técnico será tratar de entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los rayados se clasificaron al torneo como Ecuador 3 y entrarán en acción en la fase 2. El próximo 5 de febrero está previsto que se realice el sorteo.