Independiente del Valle venció a El Nacional y es el nuevo puntero de la LigaPro

Este viernes 17 de mayo de 2019, Independiente del Valle venció 1 a 0 a El Nacional, en el arranque de la décimo cuarta fecha del campeonato ecuatoriano. El cotejo se disputó en el estadio General Rumiñahui, de Sangolquí. Luis Fernando León marcó el único gol.

En un cotejo que parecía imposible que se abra el marcador, apareció el capitán de Independiente del Valle. Luis Fernando León marcó un golazo de tiro libre a los 70 minutos para darle los tres puntos que le dan el liderato momentáneo a su equipo.



Para este compromiso, El Nacional no contó con cuatro jugadores por distintas lesiones. Los zagueros centrales Pablo Cifuentes y Sixto Mina no jugaron y en su reemplazo estuvieron Kevin Arias y Wilmer Meneses. Además, Marcelo Zuleta no pudo contar con Luis Santana y Manuel Balda. En el equipo local, el técnico español Miguel Ángel Ramírez no contó con Claudio Bieler, por lesión.



El partido arrancó con un minuto de silencio, por el fallecimiento del futbolista de Independiente Juniors, Mauricio Quiñónez. Sin embargo, la hinchada de El Nacional no respetó y entonó barras durante los 60 segundos.



La primera acción de peligro llegó a los 11 minutos, cuando el lateral izquierdo Luis Miguel Ayala remató y el portero Johan Padilla salvó a su equipo. En un primer tiempo con pocas emociones, la única oportunidad de la visita fue a los 40 minutos con un fuerte disparo de Luis Arce que pasó cerca del arco de Jorge Pinos.



En el segundo tiempo, el local tomó la iniciativa para intentar abrir el marcador. A los 47 minutos, Luis Fernando León cabeceó y nuevamente Padilla rechazó el disparo. Cuando el partido estaba cerrado, Luis León, con un remate de 30 metros, venció al golero 'criollo', de tiro libre.

Con esta victoria, Independiente del Valle sumó 30 puntos y es puntero en la tabla de posiciones de la LigaPro, mientras que El Nacional es noveno con 18 unidades. En la décimo quinta fecha, los 'Rayados' visitarán el estadio Jocay de Manta para enfrentar al Delfín, el domingo 26 de mayo. Por su parte, los rojos recibirán en el estadio Olímpico Atahualpa al Macará, el sábado 25 del mismo mes.