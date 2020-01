Independiente ‘españolizó’ el club

LEA TAMBIÉN

En el Centro de Alto Rendimiento de Independiente del Valle, en Chillo Jijón, se volvió frecuente escuchar el español con acento ibérico.

Hay seis funcionarios europeos que caminan de un lado a otro en el complejo de los rayados en Sangolquí. Lo hacen con hojas, carpetas y tablets en sus manos. Ellos se apoyan en la tecnología y usan computadores portátiles y celulares.



Allí tienen trazada su planificación, nómina de futbolistas, sesiones de entrenamiento, hojas de ruta para cada día, registro de pesos, estaturas y calendarios de partidos.



Miguel Ángel Ramírez, el estratega de la Primera que logró el título de la Copa Sudamericana el año pasado, es uno de los más metódicos en su labor.

El DT de 36 años, nacido en Las Palmas, es el primero en llegar al complejo a diario, antes de las 08:00. Empleados del club confirman que hay ocasiones que a las 07:00 ya está sentado en su oficina planificando sus sesiones de trabajo.



Allí se reúne con su equipo de trabajo: Felipe Sánchez, asistente, y Fran Trujillo, preparador físico, también oriundos de España y amigos del DT.

En las instalaciones administrativas del club hay una oficina donde Iván Vásquez, el director de las categorías formativas, de 31 años, tiene la función de reclutar juveniles para las categorías Sub 12, 14, 16, Reserva y el equipo filial.



Vásquez es el encargado de monitorear a los cuerpos técnicos y de hacer seguimiento a los futbolistas que tienen proyección y que pueden ser parte de IDV de Primera.



El español tiene 15 años de experiencia y pasó por el Deportivo La Coruña. A él, en cambio, es frecuente verlo en reuniones con los técnicos, los cazatalentos que tienen en el país y con el propio Ramírez.

José Ángel Mato (izq.) será el entrenador para la Sub 18 y Reserva. Luis Pastur (der.) será el estratega de la Sub 16. Ambos son españoles y llegaron esta temporada.



Para este año, el club sumó más españoles. Los rayados contrataron a Luis Pastur para técnico de la Sub 16 y a José Mato para la Sub 18 y Reserva.

“Los entrenadores que vienen al fútbol formativo del club vienen a adaptarse a algo que ya está instalado; es decir, a mejorar esos procesos. No vienen a crear nada nuevo. Ya hay un modelo de juego y ahora se trata de ir ajustando y con igual método de entrenamiento”, explicó Ramírez.



Pastur llegó del Alevín A, equipo de las formativas del Deportivo La Coruña. Mato, en cambio, posee un masterado en Táctica y Gestión

de equipos de fútbol; es parte de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Cented, un centro de formación especialista en técnicos de las formativas.



Ramírez detalló que ambos estrategas están rodeados por ecuatorianos en sus cuerpos técnicos. “El plan es que en uno o dos años, si llegamos a irnos, la estructura y la metodología, queden para el club”, dijo.



Pastur y Mato están contentos por el recibimiento que han tenido en Sangolquí. Pastur, emocionado, contó que ha tenido tiempo hasta para jugar PlayStation con los futbolistas. En la cancha se los puede ver con conos, cintas e impartiendo enseñanzas a juveniles.



La llegada de españoles es una línea matriz del proyecto. El plan es seguir la metodología europea desde la Sub 12 y lograr un ‘ADN’ en el estilo de juego de las formativas, empezando desde los niños.

La española Susú Cores, de 35 años, será la nueva entrenadora de Independiente femenino. Ella dirigirá en la Superliga femenina del 2020.



Franklin Tello, presidente, argumenta que las contrataciones de profesionales europeos estaba prevista y así lo establece el convenio firmado con la Academia Aspire, de Catar, la principal guía que tiene Independiente del Valle.



“Son perfiles especializados en formativas. Queremos fortalecer una identidad de juego en el equipo. Miguel Ángel (Ramírez) ha ido encaminando el proyecto en base a su experiencia en Catar”, dijo Tello.



Para fortalecer la metodología europea, los entrenadores, preparadores físicos y asistentes viajan permanentemente a España a cursos de capacitación, una o dos veces por año.



En esa misma línea de trabajo también la semana pasada se anunció la llegada de la Española Susú Cores, para el equipo femenino de Independiente.



La entrenadora, de 35 años, llega con la experiencia de haber dirigido cinco años la Selección Sub 15 de Galicia en La Coruña. Ella posee un masterado en Preparación Física y llegará al complejo. Será otra voz española en Sangolquí.