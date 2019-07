Independiente del Valle aplica al equipo femenino su modelo de gestión

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle está ‘intratable’ en la Superliga del fútbol femenino. Está invicto en 12 partidos, logró 11 triunfos y solo empató en una ocasión. Sus delanteras han concretado 36 goles y han recibido 6 tantos.

“No le doy mucho valor a la condición de invicto. Lo más importante es el proceso, la metodología aprendida y la aplicación táctica de las jugadoras en la cancha”, destacó el entrenador Wladimir López.



A inicios de año, el equipo rayado llegó a un acuerdo con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), para que su plantel de fútbol femenino juegue como Independiente la naciente Superliga.



Wladimir López dirige a las selecciones de la USFQ desde hace 10 años. La base del plantel que juega la Superliga viene trabajando desde hace cinco años. “Las chicas han crecido bajo un sistema táctico y están adquiriendo una madurez deportiva muy jóvenes”. A ese plantel, cuyo promedio de edad bordea los 20 años, se unieron jugadoras con experiencia en puestos claves.

La dirigencia apostó por reforzar al equipo con futbolistas experimentadas en su proyecto de quedar campeones en la primera edición. Por eso trajeron a la defensa Mayra Olvera, quien formó parte de la selección que participó en el Mundial 2015. Jugó en la Ligas de Colombia y España. “Además de su experiencia, nos ayuda en la parte emotiva, logra que las chicas más jóvenes estén concentradas durante el partido”, añadió el entrenador López.



Mayra Olvera, de 26 años, se unió hace dos meses. “Siempre admiré la buena organización institucional que tiene el club en el ámbito masculino y me gustó la idea de jugar aquí”.



Ginelly Martínez es venezolana, pero está en el equipo tres años. Es considerada una jugadora de la ‘casa’ y en este año ya ha marcado cinco goles. Llegó al equipo junto a su compatriota Idalys Pérez y la golera ecuatoriana Irene Tobar, mundialista en Canadá.

“Esta campaña de Independiente es fruto del trabajo de directivos, cuerpo técnico y jugadoras. Tenemos un plantel amplio, que cuenta con buenos recambios”, dijo Ginelly Martínez, quien en su país jugó en Deportivo Lara y conformó las selecciones ‘vinotinto’.



El plantel de Independiente del Valle lo conforman 32 jugadoras, incluidas una docena de futbolistas Sub 16 y Sub 18.



El equipo femenino se administra con la misma estructura del masculino. Las 32 jugadoras tienen sueldos, ayuda económica y becas estudiantiles. Ellas reciben la colaboración de Ruth Alvarado, coordinadora general del equipo femenino.



El presupuesto del club lo financian, por partes iguales, la USFQ y el Independiente. La dirigencia evitó dar cifras.



El ámbito académico es parte fundamental de este proyecto porque el fútbol femenino aún no es rentable. El objetivo es que, al menos, el 80% del plantel de futbolistas alcance un título universitario.



El modelo de administración ha recibido elogios de parte de otros equipos, especialmente en compartir estudios y fútbol.

La Superliga reúne a 22 equipos. Deportivo Cuenca lidera el grupo 1, con 33 puntos, más 34 goles anotados, e Independiente el 2, con 34.



Las rayadas han ganado 11 cotejos y solo tienen un empate, con El Nacional, de 1-1, el pasado 5 de julio en Chillo Jijón.



“La presión que sentimos no es la de estar invictos sino la de mejorar cada día. El empate con El Nacional nos sacudió un poco, pero es bueno para no sentirnos invencibles”, analizó el entrenador Wladimir López. Pero dijo que “este equipo aún no alcanza su mejor rendimiento”, y espera que lo logre en la fase final, en los partidos por el título y la clasificación a la Copa Libertadores.