Mushuc Runa remontó y se impuso al Independiente del Valle en Sangolquí

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mushuc Runa remontó un marcador adverso de dos goles y venció 2-3 a Independiente del Valle en el estadio General Rumiñahui de Sangolquí, por la jornada 21 de la LigaPro. El cotejo se lo jugó la tarde de este sábado 10 de agosto del 2019.

Los goles del Independiente fueron marcados por Juan José Govea (24') y Washington Corozo (29'). Mientras que para el 'Ponchito' anotó un doblete Bryan de Jesús (58', 76') y Adonis Preciado (75').



Los rayados controlaron el inicio del encuentro y se acercaron a la portería visitante con remates de media distancia. Angelo Preciado fue uno de los que más insitió por esa vía, pero sin efectividad. A los 19 minutos el conjunto sangolquileño se puso adelante en el marcador con gol de Juan José Govea, quien marcó desde el punto penal.

GANAMOS.....3 PUNTOS MÁS



LA ACTITUD NO SE NEGOCIA

PROFESOR MARTÍN CARDETTI

VAMOS A PELEAR HASTA EL FINAL#LigaProBancoPichincha#indigenashaciendohistoria pic.twitter.com/ZKfa1TThXt — Club Mushuc Runa S.C (@ClubMushucRuna1) August 10, 2019

El elenco tungurahuense no reaccionó y siguió con un juego pasivo. En cambio, los del Valle insistieron en ataque. El español Daniel Nieto fue desequilibrante y tuvo algunas oportunidades de anotar, sin embargo le faltó puntería de cara al arco defendido por Carlos Ortiz.



Para confirmar el buen momento que atravesaba el cuadro negriazul, Washington 'Manchas' Corozo convirtió el segundo gol en el minuto 29. El atacante definió con tranquilidad tras error de José Hurtado, quien lo habilitó en su intentó de despejar el balón.



Para el segundo tiempo, el 'Ponchito' salió a proponer un juego ofensivo. Ingresó el delantero Bryan de Jesús y se convirtió en figura. A los 56 minutos puso el descuento a través de la vía del penal, con un disparo colocado. El tanto motivó a los jugadores del Mushuc Runa, que no dieron por perdida ninguna pelota.



El empate llegó en el minuto 75 de los pies de Adonis Preciado, quien sacó un potente disparo para vencer a Piedra. Un minuto después (76'), De Jesús aprovechó una mala salida de la defensa sangolquileña, controló el balón y dentro del área definió rasante.



En el tramo final, los del Valle buscaron el tanto empate pero no lo lograron. El cotejo terminó con victoria del Mushuc Runa, que suma 22 puntos, mientras que Independiente se queda con 39 unidades. En la próxima fecha, el 'Ponchito' enfrentará a Delfín y los de Sangolquí visitarán a Emelec.

1⃣1⃣ 📝Alineación #IDV ⚽🏃🆚 Mushuc Runa #LigaProBancoPichincha



Suplentes



30 Pinos

21 Franco

15 Garces

4 Landazuri

16 Pellerano

11 Dajome

52 Mena

55 Borja pic.twitter.com/xayN0egkTp — Independiente Valle (@IDV_EC) August 10, 2019