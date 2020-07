Independiente de Avellaneda desiste en la contratación de Adrián Gabbarini 

LEA TAMBIÉN

Adrián Gabbarini seguirá en Liga de Quito, al menos hasta el final de la temporada. El argentino tiene contrato hasta diciembre del 2020 y una posibilidad de renovación. Sin embargo, en Argentina surgió el rumor del interés de Independiente de Avellaneda.

Todo indicaba que 'Gabba' podía volver al club de sus amores. Desde su país natal afirmaban que existía el interés de la dirigencia del Rojo. Incluso se le consultó a Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, y Esteban Paz, dirigente del club, sobre esa posibilidad.

Ambos aseguraron que no recibieron nada oficial y que de existir una oferta en firme, Gabbarini les informaría al respecto.

La especulación, en Argentina, fue tomando fuerza después de que se hablara sobre la posible salida del arquero Martín Campaña del cuadro de Avellaneda. Sin embargo, los dirigentes ya lo descartaron.



“Campaña es jugador de Independiente, tiene contrato y si no hay ofertas tiene que volver. Por ahora no hay ofertas concretas. No hay otra posibilidad. Si se concreta su venta, buscaremos un aquero. Hoy vivimos la realidad, ese hecho no se produjo y vamos a defender a Campaña que es patrimonio del club”, explicó Héctor Maldonado, secretario general del club.



Tras esta declaración, Maldonado también descartó la posible llegada de Gabbarini. El golero y capitán de los albos seguirá en el club quiteño.



“Gabbarini es un amigo, una persona fuera de lo común… Con él nos vimos cuando jugamos en Ecuador, nos acompañó, lo queremos mucho, pero es el mejor arquero que hay en Ecuador y Liga de Quito no quiere desprenderse de él… Seguramente seguirá jugando en su club, no hay posibilidad de que venga a Independiente”, aclaró Maldonado.



Esteban Paz fue claro sobre el tema de 'Gabba'. El dirigente aclaró que hay una cláusula de renovación inmediata en su contrato.



"El contrato de Adrián termina en diciembre, tenemos una opción de renovación automática que la podemos ejercer, pero en Liga no hacemos las cosas por obligación sino por el deseo de Adrián de continuar. Entiendo que ha habido sondeos internacionales en Argentina por él, a Liga no ha llegado ninguna oferta”, comentó el dirigente.