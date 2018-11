Imbabura se olvidó los carnés y perdió en su debut de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

Alianza Cotopaxi ganó 3-0 al Imbabura, en su debut de la Copa Ecuador, este miércoles 14 de noviembre del 2018. Lo curioso es que el partido nunca se jugó. Esto, por un garrafal error de parte del cuerpo técnico del conjunto oriundo de Ibarra.

Resulta que el cuadro Gardeño se olvidó de un detalle. No llevaron los carnés de la Copa Ecuador, que autoriza y certifica la inscripción de jugadores en este torneo.



Según Pablo Trujillo, del director de comunicación del Independiente Del Valle y del Independiente Júnior (Alianza Cotopaxi), el equipo local estuvo puntual en la cancha del estadio La Concha, en Latacunga, pero el rival se demoró.



“No llevaron los carnés de la Copa y el árbitro no los dejó jugar. Por eso el equipo ganó 3-0”, dijo Trujillo.



Alianza Cotopaxi, que es dirigida por Juan Carlos León, tenía previsto jugar el partido con un equipo mixto, entre titulares y suplentes. Esto, porque el club también está participando en el cuadrangular final de la Segunda Categoría. Esa es la prioridad.



Por su parte, Imbabura está al filo de la eliminación del torneo naciente por no presentación. Este club, que jugó en la Serie A hasta el 2011, llegó a Latacunga, pero sin la documentación.



La Copa Ecuador es el nuevo torneo que implementó desde este año la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En el certamen participan 50 equipos de Segunda Categoría, Serie B y Serie A.



Este miércoles 14 de noviembre se completó la primera fecha. Club San Pedro perdió 2-0 ante Atlético Portoviejo. Duros del Balón perdió 1-0 ante Toreros FC (filial del Barcelona SC).