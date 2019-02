Ministra sudafricana acusa a la IAAF de 'atacar los cuerpos de las mujeres'

LEA TAMBIÉN

La ministra sudafricana de Deportes, Tokozile Xasa, presente en Lausana para apoyar a su compatriota Caster Semenya, que quiere hacer invalidar delante del TAS una regla de la IAAF impuesta a las atletas que producen naturalmente mucha testosterona, acusó a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de “atacar los cuerpos de las mujeres”.

“Hablamos de ataque a los cuerpos de las mujeres cuando las mujeres deben explicar su apariencia física ante los otros. No es solo cuestión de Sudáfrica (o) de la participación de las mujeres en el deporte”, afirmó Xasa, añadiendo que traía un mensaje de apoyo del presidente Cyril Ramaphosa para Semenya.



En este mensaje, el presidente escribe, entre otras cosas, según Xasa: “Recuerda que eres grande. Recuerda que eres el símbolo que nos recuerda constantemente que nada puede batir el poder durable del espíritu humano”.



“Queremos asegurarnos que no te sientes sola”, añadió la ministra, vestida con una camiseta en la que se leía “Nos oponemos a las reglas de la IAAF” .



En el curso de esta conferencia, Semenya, sentada al fondo de la sala, no se dirigió a los medios de comunicación.

La ministra de South Africa Tokozile Xasa muestra una camiseta con la leyenda 'We oppose IAAF regulations' (Nos oponemos a las regulaciones de la IAAF) como apoyo a Caster Semenya. Foto: Fabrice Coffrini / AFP



Caster Semenya, triple campeona del mundo (2009, 2011, 2017) y doble campeona olímpica de 800 metros (2012, 2016) , asegura ser “incontestablemente una mujer” y denuncia reglas destinadas, según ella, a “ralentizarla”.



Desde el lunes, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana examina el recurso de la campeona sudafricana contra la IAAF, que está en el origen del nuevo reglamento.



La regla impone a estas mujeres “hiperandrógenas” hacer bajar con medicamentos sus tasas de testosterona para participar en las pruebas internacionales de 400 metros a la milla (1 609 m).

