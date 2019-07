Humberto Pizarro: ‘En clubes también hay indisciplina’

LEA TAMBIÉN

¿Es normal que se den hechos de indisciplina con futbolistas?

Son situaciones que se dan siempre en los clubes. Incluso se puede decir que en algunos casos en las formativas. En la mayoría de clubes se permiten indisciplinas, solo por el hecho de alcanzar buenos resultados. Esto se va haciendo una mala costumbre en el fútbol y, por ende, el resultado en las selecciones. A más de eso, creo que en el fútbol y en la vida cotidiana hay leyes que no se ejecutan y tampoco se cumplen.

¿Por qué el futbolista no ve como indisciplina beber cerveza después de un partido de fútbol?

Eso va enraizado un poco en las costumbres. Hay estadísticas en las que Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia tienen alto índice de consumo de alcohol. Es un tema de costumbres. Yo vivo en Guayaquil y en los barrios a las 4 o 5 de la tarde se está celebrando y con el partido de índor está la venta de licores.



¿Cuestión cultural?

En Quito también se puede ver gente ebria a las 6 de la tarde, después del fútbol. Son las malas costumbres de la vivencia del ecuatoriano. Los chicos van aprendiendo y les parece una cosa normal. No es lo correcto, pero se van adquiriendo esas malas costumbres en el fútbol.



Iván Hurtado y Carlos Tenorio dicen que bebían cerveza cuando estaban en la Tri, ¿por qué se ve como un hecho normal?

¡No puede ser normal eso! Considero y comprendo que ellos son exfutbolistas y comprendo que van a estar tratando de no criticar a sus compañeros (por lo ocurrido en el piso 17 en Brasil, donde hubo indisciplina de seis futbolistas).



Ellos, como personas públicas, creo que son criterios equivocados los que emiten. Al decir esos criterios están dando mal ejemplo. La juventud escucha y van a pensar que son normales esas situaciones. Estar en una Selección no debe llevar a eso. Creo que hay momentos para todo y la vida del futbolista es muy corta. El jugador necesita un buen estado físico y una fortaleza mental.

¿Afecta mucho al futbolista el consumo de cervezas o alcohol?

Sí afecta. Una persona que ingiera cerveza o alcohol se nota que está bastante deshidratada. El licor consume los líquidos del organismo y las sales. Al día siguiente siente el desbalance y eso afecta. Es más evidente en el deportista de alta competencia.



¿Deberían ser sancionados los futbolistas indisciplinados que estuvieron en el piso 17?

Me de pena decirlo. Tal vez muchos futbolistas no van a estar de acuerdo, pero no puedo ser hipócrita en ese sentido. Si en mi equipo pasa eso, no lo permitiría. Tampoco en la Selección es lo correcto. Cuando hay indisciplinados, es el momento para el recambio. Así los demás jugadores van a saber cuáles son las normas.



¿Qué se debería hacer?

Para todas estas situaciones debe haber un proceso en la Federación. Hacer procesos con selecciones. Necesitamos selecciones Sub 21 y Sub 23. Hay que ver lo que hace Colombia. Todos los años participan en torneos. Ahí está el recambio para cuando se den este tipo de problemas con la Selección de mayores.



¿Ha tenido que manejar situaciones de indisciplina en sus equipos?

Sí, por supuesto que sí. Voy a omitir los nombres por ética, pero fue cuando estuve en Emelec. Tuve varios casos de indisciplina. Me pasó en Reserva y en Primera. Una vez le dije a un dirigente que a los chicos de Reserva, de 17 y 18 años, había que ayudarlos.

¿Cómo?

Tuvimos que separarlos un tiempo del plantel, pero les ayudamos con personas profesionales. En los equipos de Primera, en algún momento, hemos tenido actos de indisciplina. Hay que tener la personalidad y el apoyo dirigencial para decidir y no dejar pasar por alto las sanciones correspondientes.



¿También pasa eso en equipos de la Serie B y de Segunda Categoría?

Claro. Consideró que mientras más baja es la Categoría, más reiterativas van hacer estas situaciones indisciplinarias. En otras categorías va haber más jugadores con menos profesionalismo. En Segunda he visto casos de jugadores que van de la discoteca a la cancha. Muchos entrenadores lo permiten por alcanzar resultados y son situaciones equivocadas.



¿Se necesita un código disciplinario?

Los códigos lo tienen, el tema es si lo aplican. La mayor parte de los clubes del país sí lo tienen. En las selecciones juveniles hay reglamentos para jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos.