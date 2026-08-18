Hossam Hassan se desmayó en medio de la pelea entre sus esposas y esto fue lo que ocurrió

Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto en el Mundial 2026, quedó envuelto en un escándalo familiar después de desmayarse durante una pelea entre sus dos esposas en un establecimiento de lujo de la Costa Norte de Egipto en la noche del 17 de agosto.

Según información publicada por la cadena de noticias Al-Arabiya, la discusión entre las esposas Howaida Al-Gharabawi y Dina Mustafa, conocida como Dan Adam, comenzó verbalmente y posteriormente escaló hasta las agresiones físicas. Durante el enfrentamiento también hubo lanzamiento de sillas y otros objetos.

En medio del conflicto, Hassan sufrió un desmayo y tuvo que recibir asistencia médica. El entrenador fue trasladado en ambulancia a una clínica, donde recibió atención. Posteriormente fue reportado estable y fuera de peligro.

El episodio generó una importante repercusión mediática. Personas presentes intervinieron para controlar la situación y, posteriormente, también intervino la Policía. Ambas mujeres resultaron con lesiones.

El conflicto también provocó acusaciones entre familiares y allegados.

Tras el incidente, el abogado del entrenador confirmó la separación oficial de Howaida Al-Gharabawi, con quien Hassan tiene tres hijos.

Hossam Hassan

Hossam Hassan, de 60 años, es considerado un histórico goleador del fútbol egipcio y también dirigió a la selección de Egipto en el Mundial 2026. En ese torneo, el combinado egipcio quedó eliminado ante Argentina en los octavos de final.

En el Mundial 2026 el DT se volvió viral por sus gestos y declaraciones.

Tras el partido contra Argentina, Hassan se mostró muy crítico con el árbitro. Aseguró que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado.

Durante el Mundial 2026, Hossam Hassan también llamó la atención al realizar una ‘X’ cruzando los brazos delante del cuerpo.

La señal tiene un significado específico dentro del protocolo de la FIFA, ya que fue incorporada como una forma de alertar a los árbitros sobre posibles incidentes racistas durante un partido.

“Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta”, lamentó Hassan sobre el gol anulado. “Así es la vida: injusta”, añadió el DT.





