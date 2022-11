Ecuador y los horarios del Mundial Qatar 2022

Piero Hincapié (der.) y Gonzalo Plata festejan durante un partido con la selección de Ecuador, tras conseguir la clasificación al Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Mundial Qatar 2022 se jugará desde el domingo 20 de noviembre del 2022. Se iniciará con el partido de Ecuador. ¿Cuáles son los horarios de los partidos? ¿Dónde ver el Mundial?

El partido inaugural estará a cargo de Qatar, la selección anfitriona y clasificada directamente, contra Ecuador, cuarta en las eliminatorias sudamericanas por detrás de Uruguay, Argentina y Brasil, los otros representantes de la Conmebol.



El partido arrancará a las 11:00 (hora de Ecuador) y será el puntapié inicial de los 64 partidos que contempla toda la competición que se cerrará el 18 de diciembre del 2022 en el estadio de Lusail, escenario que tiene una capacidad oficial de 80 000 personas sentadas.



Repasamos el calendario, horarios de Ecuador, canales, sitios web y aplicaciones para ver todos los partido de la Copa del Mundo de Qatar:

​

Partidos y horarios del Mundial Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

11:00: Qatar vs. Ecuador

​

Lunes 21 de noviembre

08:00 Inglaterra vs. Irán:

11:00 Senegal vs. Países Bajos

14:00 Estados Unidos vs. Gales

​

Martes 22 de noviembre

05:00 Argentina vs. Arabia Saudí

08:00 Dinamarca vs. Túnez

11:00 México vs. Polonia

14:00 Francia vs. Australia

​

Miércoles 23 de noviembre

05:00 Marruecos vs. Croacia

08:00 Alemania vs. Japón

11:00 España vs. Costa Rica

14:00 Bélgica vs. Canadá

​

Jueves 24 de noviembre

05:00 Suiza vs. Camerún

08:00 Uruguay vs. Corea del Sur

11:00 Portugal vs. Ghana

14:00 Brasil vs. Serbia

​

Viernes 25 de noviembre

05:00 Gales vs. Irán

08:00 Qatar vs. Senegal

11:00 Países Bajos vs. Ecuador

14:00 Inglaterra vs. Estados Unidos

​

Sábado 26 de noviembre

05:00 Túnez vs. Australia

08:00 Polonia vs. Arabia Saudita

11:00 Francia vs. Dinamarca

14:00 Argentina vs. México

​

Domingo 27 de noviembre

05:00 Japón vs. Costa Rica

08:00 Bélgica vs. Marruecos

11:00 Croacia vs. Canadá

14:00 España vs. Alemania

​

Lunes 28 de noviembre

05:00 Camerún vs. Serbia

08:00 Corea del Sur vs. Ghana

11:00 Brasil vs. Suiza

14:00 Portugal vs. Uruguay

​

Martes 29 de noviembre

10:00 Países Bajos vs. Qatar

10:00 Ecuador vs. Senegal: 10:00

14:00 Gales vs. Inglaterra: 2:00

14:00 Irán vs. Estados Unidos

​

Miércoles 30 de noviembre

10:00 Túnez vs. Francia

10:00 Australia vs. Dinamarca

14:00 Arabia Saudí vs. México

14:00 Polonia vs. Argentina

​

Jueves 1 de diciembre

10:00 Croacia vs. Bélgica

10:00 Canadá vs. Marruecos

14:00 Japón vs. España

14:00 Costa Rica vs. Alemania

​

Viernes 2 de diciembre

10:00 Ghana vs. Uruguay

10:00 Corea del Sur vs. Portugal

14:00 Serbia vs. Suiza

14:00 Camerún vs. Brasil

​

Octavos de final del Mundial Qatar 2022

Del 3 al 6 de diciembre

​

Cuartos de final

9 y 10 de diciembre

​

Semifinales

13 y 14 de diciembre

​

Tercer lugar

17 de diciembre

​

Final

18 de diciembre

​

¿Dónde ver los partidos de Ecuador y del resto de selecciones?

DirecTV

El Canal del Fútbol

Teleamazonas

