Hernán Darío Gómez: ‘Voy a usar la Copa América para prepararme para el Mundial’

Hernán Darío Gómez continúa hablando en una rueda de prensa con la prensa capitalina en la Casa de la Selección. ‘Bolillo’ ratificó que usará la próxima Copa América de Brasil 2019 para prepararse para llegar al Mundial de Qatar. “Si la puedo ganar, la gano. Pero voy a utilizar la Copa América para preparar la eliminatoria”, declaró el entrenador colombiano de 63 años.

Gómez también se refirió a las críticas en su contra. “Me hacen una hoja de vida basado en lo malo que pasé. De 10 se gana una. Pero no se dice que estuve en seis eliminatorias, que clasifiqué a tres selecciones diferentes a los Mundiales”, dijo al recordar sus pasos con Colombia (1998), Ecuador (2002) y Panamá (2018).



El seleccionador ecuatoriano dijo que en la opinión pública hay comentarios sesgados en su contra. “Pone un diario que Aguinaga (Álex) me dijo que es un bocón. Pero no pone lo bueno que dice de mí. Álex es mi hijo”.



Según el entrenador, en su regreso encontró “falta de humildad” de parte de la prensa y la afición. Ratificó que todos los sectores deben unirse para lograr el objetivo de clasificarse .