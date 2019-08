Eden Hazard gana el reconocimiento al mejor jugador de la Liga Europa 

LEA TAMBIÉN

El belga Eden Hazard, galardonado este viernes 30 de agosto del 2019 como mejor jugador de la Europa League de la pasada temporada y convocado por Bélgica, dio un paso más en su proceso de recuperación y realizó carrera continua sobre el césped en la penúltima sesión de la semana antes de viajar a Castellón (Valencia) para enfrentarse al Villarreal el domingo 1 de septiembre del 2019, pero no tocó balón y todo apunta a que será baja este fin de semana.

El gran fichaje del Real Madrid para esta temporada aún no ha podido debutar en partido oficial, ya que se lesionó en el entrenamiento previo al debut contra el Celta de Vigo en el recto anterior de la pierna izquierda, pero recibió una buena noticia ya que fue nombrado mejor jugador de la Europa League que ganó con el Chelsea la anterior campaña.



Un trofeo que no fue a recibir a Mónaco al estar entrenándose con el Real Madrid, pero el cual agradeció con un vídeo durante la ceremonia. Además, Hazard ha sido convocado por Roberto Martínez, seleccionador belga, para el parón internacional, aunque su participación está en entredicho ya que esperará a ver cómo evoluciona de su lesión.



El técnico apuntó en rueda de prensa que "cada día es importante para la recuperación de su lesión" y aseguró que no tomará "ningún riesgo". "Este fin de semana será importante y después tomaremos una decisión (definitiva)", declaró.



Otro futbolista que avanzó en su recuperación fue el brasileño Rodrygo Goes, que volvió a ejercitarse en solitario sobre el césped con y sin balón. Por su parte, Isco Alarcón, James Rodríguez, Marco Asensio y Brahím Díaz continuaron realizando trabajo específico para recuperarse de sus respectivas lesiones.



El resto de los jugadores de la primera plantilla estuvieron disponibles para el técnico francés Zinedine Zidane en un entrenamiento en el que Real Madrid guardó al inicio un minuto de silencio por el fallecimiento de la hija menor de Luis Enrique Martínez, Xana.



Los futbolistas y el cuerpo técnico que encabeza el técnico galo expresaron, reunidos en un círculo en el centro del campo de entrenamiento de la ciudad deportiva de Valdebebas, su pesar y su cariño hacia el exseleccionador nacional, que como futbolista jugó en Sporting, Real Madrid y Barcelona, tras conocerse el jueves por la noche la muerte de la pequeña de nueve años "después de luchar durante 5 intensos meses contra un osteosarcoma", según anunció el propio Luis Enrique.

El balón fue el protagonista de la sesión ya que según informó el club en la web, los jugadores se "dividieron en varios grupos para practicar la posesión y completar ejercicios de habilidad con el esférico".



El Real Madrid realizará mañana sábado el último entrenamiento de la semana y Zidane comparecerá en rueda de prensa en la previa del encuentro de la tercera jornada de la Liga Santander frente al Villarreal.