Lewis Hamilton logra la 'pole' en Brasil y bate el récord de Interlagos 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El británico Lewis Hamilton voló hoy en el circuito de Interlagos y consiguió la 'pole position' del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil con la mejor vuelta de la historia del trazado.

Hamilton, que se proclamó campeón del mundo hace dos semanas, saldrá mañana desde la primera posición a bordo del Mercedes tras lograr hoy un tiempo de 1:07,301 minutos, la vuelta más rápida que se ha registrado en el circuito brasileño.

Segundo saldrá el Ferrari del alemán Sebastian Vettel y tercero será el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas. La cuarta plaza será para el Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen.

Es la décima 'pole' de la temporada para Hamilton y la número 82 en la carrera de británico, que hace dos semanas se aseguró en México su quinto título mundial. Así, el gran aliciente para el Gran Premio de Brasil está en la definición del título de constructores.

Mercedes se puede asegurar el quinto trofeo consecutivo: tiene una ventaja de 55 puntos sobre Ferrari y le basta con no perder mañana más de 12 unidades para llegar con la corona atada a la última carrera de la temporada, la que se celebra el 25 de noviembre en Abu Dabi. "Fue una clasificación complicada", señaló Hamilton en Interlagos tras una jornada con algunas precipitaciones.



"Con la lluvia uno no sabía qué esperar. Ferrari ha sido muy rápido este fin de semana y con mi última vuelta no sabía si iba a ser suficiente". No obstante, Hamilton y Vettel cometieron sendos errores que podrían haberles costado algún puesto de penalización. El británico realizó una extraña maniobra cuando estaba siendo adelantado por Sergey Sirotkin, mientras que Vettel se mostró muy impaciente durante el pesaje de los bólidos en la Q2.



El alemán supuestamente no pudo apagar su motor y dañó la balanza cuando salía con su Ferrari. "Creo que es mejor si no digo nada. No nos tendrían que haber llamado para el pesaje con unas condiciones tan cambiantes", comentó Vettel. "Llamar a alguien en esas condiciones no es justo y yo sólo quería hacerlo rápido". La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) investigó lo ocurrido y zanjó el asunto con una advertencia y una multa de 25 000 euros.

Detrás de los cuatro primeros partirá mañana el Red Bull de Max Verstappen y el Sauber de Marcus Ericsson, seguidos del otro Sauber, el de Charles Leclerc, el Haas de Romain Grosjean y el Toro Rosso de Pierre Gasly. Daniel Ricciardo (Red Bull) fue el sexto más veloz, pero deberá cumplir una sanción y largará undécimo.

Además, se conoció que el piloto español Fernando Alonso correrá en 2019 las 500 millas de Indianápolis a bordo de un McLaren. El doble campeón campeón de Fórmula 1 había anunciado en agosto que esta temporada sería su última en la máxima categoría del motor y que buscaría nuevos estímulos en otras competiciones. El español de 37 años ya participó el año pasado en las 500 millas de Indianápolis y se retiró por una avería tras haber liderado la prueba. Alonso, que actualmente también compite por McLaren en la Fórmula 1, quiere cerrar el círculo en las 500 millas y completar lo que se conoce en el mundo del motor como la "triple corona": ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, las 24 horas de LeMans y las 500 millas. De momento, el británico Graham Hill ha sido el único en conseguirlo. "Ya he dicho muchas veces que quiero la triple corona", señaló Alonso. "Tuve una experiencia increíble en 2017 y sabía en el fondo de mi corazón que tenía que volver si surgía la oportunidad". La edición de 2019 de las 500 millas de Indianápolis se celebrará el domingo 26 de mayo.